Compro la Tesla Model Y: basta la versione base o…?

Compro la Tesla Model Y: basta la versione base, che rientra negli incentivi e ha un superprezzo, o. meglio la Long Range? Lo chiede Ciro, dal Belgio.

Compro la Tesla Model Y: ero orientato sulla Long Range, ma con questi prezzi…?

“Ciao, ho bisogno di un consiglio. Abito in Belgio e la Regione fiamminga dà un incentivo di 5.000 euro per le auto di costo inferiore ai 40.000 euro. Tesla ha abbassato il prezzo della Model Y base a 39.900, rientrando di fatto nella categoria compresa in questi incentivi.

L’utilizzo che faccio dell’auto è piuttosto urbano, con 2/3 traversate dell’Europa quando rientriamo in Italia o in Polonia, per un totale di 1.300 km a viaggio. In generale mi sarei orientato verso una Y Long Range (prezzo 52.000 euro), ma devo dire che gli eventuali 35.000 per il modello base sono allettanti. La mia domanda è: la differenza in autonomia e il diverso sistema di propulsione giustifica una spesa di 17.000 in più? Grazie„. Ciro Pauciullo

I motivi per “accontentarsi” della RWD (secondo noi)

Risposta. Caro Ciro, se Lei non è afflitto da un disturbo che si chiama ansia da autonomia il nostro modesto consiglio è di risparmiare quei 17 mila euro. La versione RWD (trazione posteriore) ha comunque prestazioni di tutto rispetto, con una potenza di picco importante (235 kW-320 Cv) e un’accelerazione 0-100 in 6,9″. Oltretutto consuma meno, essendo più leggera: 15,7 kWh/100 km contro 16,9 della Long Range.

Certo, ha meno autonomia, ma per chi ne fa un uso in gran parte cittadino, salvo un paio di viaggi lunghi all’anno, non ci sembra un gran problema. Si tratta, in queste rare occasioni, di fare qualche sosta in più per ricaricare, diciamo ogni 250-300 km, a seconda che si sia in inverno o con temperature miti.

Se invece Lei viaggiasse per lavoro continuamente, la versione con più batteria (75 kWh contro 50) sarebbe d’obbligo. Infine: è sicuro del prezzo della Long Range? 52.00 euro ci sembrano tanti, in Italia siamo a 49.990.

