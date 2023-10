Come sta la batteria della mia Kona? La tengo o…

Come sta la batteria della mia Kona? Avvicinandosi la fine del leasing, Piero deve decidere se riscattare o restituire l’auto, ma vuol sapere...Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Come sta la batteria? Dopo 3 anni devo decidere se riscattare o restituire l’auto…

“Sono un vostro assiduo lettore da circa tre anni, convinto e soddisfatto utilizzatore di una Hyundai Kona 64KW con 48.000 km al suo attivo in due anni. Il prossimo anno scadrà il terzo anno di leasing e dovrò decidere se riscattare l‘auto oppure darla indietro e pensare di prenderne un’altra. A fronte di questo vorrei sapere lo stato della batteria (SOH), per capire se è conveniente il riscatto. Basandomi sulle risposte ai post sull’argomento sul vostro sito, ne ho fatto richiesta nel corso dell’ultimo tagliando presso l’officina autorizzata dove ho acquistato l’auto. L’unica cosa che sono riuscito ad ottenere è stata una comunicazione verbale in cui mi rassicurano sul buono stato di salute delle batterie. Senza però rilasciarmi alcun tagliando in cui fosse scritta la percentuale di salute della batteria stessa. Tutto questo è regolare? Se dovessi riscattare l’auto e negli anni rivenderla, non dovrei fornire questa informazione al futuro acquirente? Come posso fare per ottenere questa certificazione?“. Piero Pallotti

Se non provvede la Casa, si può fare un auto-test

Risposta. Non c’è una norma che obblighi il costruttore o le officine a fornire una certificazione del SOH. Ci sono aziende che lo fanno in occasione dei tagliandi (come la Renault), altre che evidentemente non lo fanno. Nè si è tenuti a fornire questo dato quando si vende un’auto elettrica usata. Però è chiaro la percentuale residua utilizzabile della batteria è un’informazione fondamentale se si è davanti a una scelta come quella che dovrà presto fare Piero. È vero che la Kona sembra rientrare tra i modelli che vantano un’usura molto lenta delle celle. Abbiamo addirittura pubblicato il caso di un lettore, Alessandro, che dopo 55 mila km si è ritrovato dopo un check con la batteria al 100%. È comunque ragionevole, in caso di compravendita, effettuare un test certificato. Se non lo fa un’officina ufficiale, si può ricorrere a un auto-test con strumenti forniti da società specializzate come Aviloo (qui sopra il video) o Power Cruise Control.