Come si demonizza l'auto elettrica: Angelo ci gira la foto di una Cupra Born collegata a un generatore diesel. Una vergogna? O solo pubblicità? Vaielettrico risponde.

“Possiedo una Nissan Leaf da 62 kWh , sono contento di viaggiare in elettrico, anche se purtroppo la Leaf ha perso tanto si valore. Le macchine elettriche sono valutate poco se devi cambiare auto, quello che ti offrono copre a malapena la maxi rata. Mentre le auto termiche sono super-valutate, per esempio Jeep Renegade diesel febbraio 2019 ha una valutazione di 19.500 euro. La Leaf 62kWh dell’ottobre 2021 17.000 euro, sarà dovuto alla ricarica CHAdeMO? Non so, sembra quasi che da parte dei concessionari non ci sia voglia di vendere auto elettriche. Io vorrei cambiare la mia Leaf proprio per il problema della CHAdeMO, che sta andando a sparire e nei viaggi a lungo raggio diventa un problema. Inoltre girano molte fake news e disinformazione, ultima un post su Facebook in cui si vede un generatore a gasolio ricaricare una vettura elettrica. Non capendo che si tratta di una pubblicità di una ditta che noleggia generatori“. Angelo Lizzi

Risposta. Questo dei generatori a gasolio utilizzati per ricaricare auto elettriche è un vecchio cavallo di battaglia degli anti-EV. È capitato di vederne, in tempi in cui la rete di ricarica era meno capillare. Sollevò scandalo, per esempio, la foto scattata in occasione di uno dei primi Gran Premi di Formula E a Roma, nell’aprile 2019. Mostrava una colonnina Enel X temporaneamente allacciata a un generatore: all’epoca all’Eur era evidentemente impossibile ricaricare tutti i mezzi impegnati. E giù post sui social, clic, risate di scherno ecc., la solita tempesta in un bicchier d’acqua. Quanto alla quotazione della Leaf usata, si tratta di un valore penalizzato dall’autonomia tutto sommato modesta in rapporto alla batteria e al prezzo. E allo scarso successo di cui gode il modello. La ricarica CHAdeMO è un altro problema, dato che ormai in Europa il sistema vincente è il CCS. Ma auto elettriche di altre marche, in rapporto al prezzo iniziale, hanno quotazioni ben più elevate.