Come sarà la Panda elettrica: il n.1 dell Fiat, Olivier Francois, ha messo in rete le prime anticipazioni del nuovo modello, che sarà anche ibrido e a benzina

Come sarà la Panda elettrica Una famiglia di quattro modelli

Francois ha giocato sull’ironia, partendo della fatto che Fiat non è presente al Salone di Ginevra 2024, che sta aprendo i battenti. Mettendo in rete un video girato in una piccola località del bresciano che si chiama proprio Ginevra, frazione di Castenedolo.

Niente grandi stand e niente giornalisti, quindi, né conferenza stampa, ma un discorsetto ai frequentatori del bar del Paese, ansiosi di godersi una partita. Con la prima anticipazione di quel che verrà mostrato nella presentazione ufficiale della nuova Panda, prevista per luglio, quando si festeggeranno i 125 anni della Fiat. E con una prima grande sorpresa: non si tratterà solo di una nuova auto, ma di una famiglia con altri 4 modelli tutti con il nome Panda.

Alla citycar, che arriverà sul mercato a fine 2024, seguiranno nei tre anni seguenti una versione pick-up, un Suv, un Fastback e un piccolo camper. Tutti legati da un unico stile improntato a praticità e prezzi competitivi, sul solco tracciato dai modelli lanciati sul mercato a partire dal 1980.

Di qui al 2027 una famiglia di modelli, con pick-up, Suv, fastback e camper

Ovviamente in questa prima fase l’attesa si concentra soprattutto sulla citycar che verrà presentata tra pochi mesi. La linea riprende alcune idee stilistiche del famoso concept Centoventi, che lo stesso Francois svelò proprio al Salone di Ginevra 2019. Con una linea rialzata, un po’ da cross-over, e dimensioni decisamente maggiori rispetto al modello attuale. La parte tecnica, a partire da piattaforma industriale, pacco-batterie e motore, dovrebbero essere invece condivise con l’ultimo modello elettrico lanciato dal Gruppo Stellantis, la Citroen C3.

Quel che è certo è che Francois non ci sta a vivere la Fiat come una marca in declino. Pur essendo francese, ne esalta l’italianità e ne delinea le potenzialità: “Fiat è un marchio globale con 1,3 milioni di auto vendute lo scorso anno e con una solida leadership in molte parti del mondo. Siamo in un gioco globale e il nostro prossimo passo sarà quello di passare da prodotti locali a un’offerta globale“.

Certo una buona mano in casa potrebbero dargliela i maxi-incentivi che il governo italiano dovrebbe varare a breve. E per i quali proprio Stellantis ha premuto a lungo su Giorgia Meloni, con la minaccia di tagliare gli investimenti nella penisola.

