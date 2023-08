Come migliorare la ricarica in autostrada: Francesco, un lettore, ha inviato ad Autostrade per l’Italia (e in copia a noi) le sue idee per la rete di Free to X. Vaielettrico risponde. Per le vostre domande scrivete a info@vaielettrico.it

Come migliorare la ricarica: segnalare le colonnine a distanza e avvisarti per tempo se sono libere

“Ho visto sulla vostra rete che le colonnine di ricarica sono attive con una cartellonistica che avvisa l’utenza in prossimità della stazione di servizio. Suggerisco che tali avvisi vengano inseriti anche a distanza, così come avviene per i distributori di benzina (per esempio nei cartelli che indicano: prossima area a km 25). Anzi, se vogliamo essere meticolosi, nello stesso modo in cui sono esposti i tabelloni coi prezzi benzina/gasolio. Prevedendo in questi cartelloni: 1) dove si trovano le ricariche 2) quante sono libere! Fareste un grosso servizio, oltre a quel che state già facendo elettrificando la rete, anche per chi non riesce ancora ad utilizzare bene le innumerevoli app di ricerca. Forse chiedo troppo, ma in un servizio di interconnessione delle varie autostrade, sarebbe meglio avere una mappa completa e la vs. stessa cartellonistica, per tutte. Vi ringrazio per il servizio offerto finora e spero miglioriate ancora la vs. rete. Prima di viaggiare dal FVG alla Puglia (e viceversa) questa estate ha sondato le colonnine attive sulla Vs. rete. Il prossimo viaggio lo farò sicuramente con la mia auto elettrica“. Francesco Galeppi

Che cosa funziona, che cosa va migliorato

Risposta. Come riconosce giustamente Francesco, la rete di Free to X è cresciuta rapidamente negli ultimi due anni. Raggiungendo una notevole capillarità con tempi sui quali noi stessi (e non solo) eravamo piuttosto scettici. Ma si può e si deve sempre migliorare. Serve un ultimo sforzo per arrivare a quota 100 stazioni entro fine anno, attualmente siamo a 75, dopo la recente apertura di Novate Nord, in A4 vicino a Milano. E soprattutto, come scrive Francesco, bisogna rendere le colonnine più visibili, con pari dignità di segnalazioni rispetto ai distributori di benzina. Un’altra esigenza l’aggiungiamo noi: una copertura, possibilmente fotovoltaica, per ogni colonnina. In certe giornate d’estate, o quando piove a dirotto, armeggiare coi cavi all’aperto è veramente difficoltoso. Ma anche qui pare che ci si stia muovendo. Infine: alcune stazioni, tipo Secchia (Modena) nelle due direzioni, presto avranno bisogno di essere rinforzare con altre colonnine. Per evitare il rischio di doversi mettere in coda nei periodi di punta.

