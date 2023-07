Poche ricariche in Autobrennero: con tanti stranieri…

Poche ricariche in Autobrennero. E con potenze insufficienti per un’arteria battuta da tanti turisti stranieri, lamenta Massimo, un lettore. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti scrivete all’indirizzo mail info@vaielettrico.it

Poche ricariche in Autobrennero, che cosa aspettano ad aumentare numero e potenza?

“Prendo spunto dal vostro recente articolo su Free to X. E, collegata alla nuova normativa europea che prevede colonnine di almeno 400 kW ogni 60 km, vi chiederei gentilmente fare questa domanda, in qualità di testata giornalistica, ai dirigenti dell’Autostrada del Brennero A22. Quando intendono aumentare gli stalli di ricarica con potenze adeguate? Attualmente trovo che la situazione sia totalmente insufficiente, considerato sia il traffico presente e sia che tale tratta viene usata da moltissimi turisti nord europei. A questo link viene indicata la situazione attuale. Vi ringrazio anche per il vostro ottimo operato“. Massimo Mollica

Autarchia dei gestori finita, servono le gare pubbliche

Risposta. Considerando i due sensi di marcia, da Modena al Brennero e viceversa, l’Autostrada si snoda su 628 km. Una distanza sulla quale si trovano, stando ai dati della società di gestione 73 colonnine in 13 stazioni di ricarica, in media quindi una ogni 49 km. Si tratta, come detto di una media, e ci sono tratti più coperti e altri con distanze intermedie più lunghe. A nostro avviso, però, non basta considerare il numero di stazioni: bisogna cominciare a soppesare anche il numero di colonnine e di allacci presenti in ognuna, oltre all potenza erogata. Soprattutto su arterie molto battute da turisti stranieri come questa. E qui i numeri appaiono un po’ meno positivi. Noi non crediamo, però, che tocchi alle società di gestione completare l’opera. Servono gare pubbliche, con i migliori operatori del settore. E qui pare finalmente che ci siamo. La delibera con le regole fissate dall’ART (Autorità di Regolazione de Trasporti) è di un anno fa, ma ha richiesto lunghi chiarimenti. Ora, in ritardo rispetto a Francia e Germania, la situazione dovrebbe sbloccarsi.