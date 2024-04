Colonnine senza ripari da sole e pioggia, perché? Renato è soddisfatto della sua BMW, ma non delle ricariche, prive di riparo dal sole e dalla pioggia. Vaielettrico

Colonnine senza ripari: già sono care e a volte fuori servizio, almeno un tetto…?

“Sono un felice possessore di una BMW i4 m50 full electric. Fortunatamente ricarico a casa con potenza a 6 kW. Sorvolo sull’arretratezza, i disservizi e i costi della rete di ricarica pubblica. Mi premeva invece segnalare l’assenza di una qualsiasi tipologia di riparo, in caso di maltempo (pioggia, grandine) e/o sole con caldo torrido, delle suddette colonnine pubbliche. Suppongo quanto segnalato riguardi l’intero territorio nazionale. Cordiali saluti“. Renato

Il problema c’è, ma la situazione sta migliorando

Risposta. Bisogna distinguere. In una prima fase un po’ tutte le colonnine venivano installate senza alcuna protezione da sole e intemperie. Da un paio d’anni a questa parte la situazione sta cambiando, almeno per quel che riguarda le ricariche più potenti. Tesla, per esempio, sempre più spesso installa Supercharger di ultima generazione con tetto fotovoltaico e anche punti di ristoro. Anche in Italia, come dimostrano i recenti esempi di Ceprano, nel Lazio, o di Bressanone, in Alto Adige. Ma anche gli altri principali network HPC si muovono nella stessa direzione. A cominciare da Free to X, per quel che riguarda la rete di Autostrade per l’Italia e Linate, e da Ewiva, la rete creata da Enel e Volkswagen. Diciamo che è finita la fase pionieristica, in cui l’unica cosa che contava era piantare bandierine. E si è passati a installazioni molto più mirate e confortevoli. In genere restano allo scoperto le colonnine in AC, più lente. Un po’ perché spesso si trovano nei centri abitati ed è impossibile mettere coperture. E un po’ perché si presume che chi ricarica attacchi il connettore e non resti lì ad aspettare la fine di un’operazione che dura ore.