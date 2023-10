Colonnine inaugurate e subito dimenticate

Colonnine inaugurate e subito impacchettate e dimenticate. Altre che non funzionano o sono sulle App ma non si trovano. L’Italia della ricarica è anche questo…Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è info@vaielettrico.it

Colonnine inaugurate: a Venaria a un mese dal taglio del nastro…

“Segnalo che a Venaria (Torino) è stata inaugurata un mese fa una colonnina Neogy posta in corrispondenza della Stazione ferroviaria. Con tanto di presenza del sindaco ed assessore, mentre in realtà a tutt’oggi la colonnina è ancora impacchettata, come da foto allegate. Non capisco la smania dell’inaugurazione, anche perché non mi risulta che ci siano elezioni vicine. Cordiali saluti“. Marco Bono

Colonnina fantasma in Val Vigezzo: è sulla app, ma… n

“A “A , in Val Vigezzo, più precisamente A Santa Maria Maggiore. È segnata come unica colonnina Fast di tutta la valle, ma dopo aver girato in tondo tre volte non è stata trovata. Purtroppo è capitato altre volte, ma non ricordo dove. E il problema è che queste situazioni non ho capito come segnalarle. Se avete consigli sono ben accetti. Grazie per l’ottimo lavoro di divulgazione“. Brian Terzi nche io volevo denunciare una colonnina fantasmapiù precisamente AÈ segnata come unica, ma dopo aver girato in tondo tre volte. Purtroppo è capitato altre volte, ma non ricordo dove. E il problema è che queste situazioniSe avete consigli sono ben accetti. Grazie per l’ottimo lavoro di divulgazione“.