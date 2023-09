Quest’estate il docente universitario Leonardo Setti ha pubblicato la foto delle colonnine vandalizzate all’Università di Bologna. Purtroppo è solo uno dei tanti casi come emerge da una ricerca in rete. Pure gli anarchici ne hanno rovinate una quindicina tra Roma e Lecce con tanto di rivendicazione.

Non si fermano neanche all’Alma Mater

Il professor Setti, molto attivo con le comunità solari, ha pubblicato le foto dell’atto vandalico su Facebook e commentato: “Siamo all’Università lo voglio sottolineare!“. Nel luogo del sapere trionfa l’ignoranza.

Il docente conclude amaramente: “Io consiglierei una legge di questo tipo. Nel 20235 solo automobili diesel! Forse a quel punto la mobilità elettrica decollerebbe! Benvenuti nel medioevo dell’era moderna“.

E’ arrivato giustamente il coro sdegnato per l’atto, ma non è mancato l’incursore No Elettrico: “Non è bene idolatrare il business dell’elettrico perché si basa su minerali il cui sfruttamento e accaparramento viola diritti umani, né più né meno del elettrico, del petrolio e di altre produzioni intensive“.

Gli altri vandali in azione da Nord a Sud

Ma purtroppo quello di Bologna è solo uno dei tanti atti di vandalismo registrati contro le colonnine. Ne ricordiamo qualcuno. A gennaio a Vasto in Abruzzo sono state distrutte le colonnine di piazzale Histonium. E’ intervenuto il sindaco Francesco Menna che ha segnalato a condannato il gesto: “Senza senso. Ha sottratto agli automobilisti l’unica possibilità di ricarica per i veicoli elettrici – si legge su Chieti Today – È incomprensibile la ragione per cui sia stato danneggiato un servizio finora molto apprezzato dai cittadini e dai vacanzieri. Sono azioni queste che non possiamo tollerare”. Un danno anche all’economia turistica.

Saliamo a Nord, a Mantova dove a metà aprile “I vandali rompono la colonnina nuova per la ricarica delle auto a Borgo Virgilio“. Così titola la Gazzetta di Mantova. Anche qui interviene il sindaco: “Sono allibito“.

Ancora al Sud con il raid vandalico ai danni della colonnina di Castel Volturno in provincia di Caserta. Anche qui a intervenire è un amministratore pubblico, l’assessore Pasquale Marrandino: “Qualcuno ha ben pensato di sfondare il display perché probabilmente questa piccola goccia di modernità in un mare di desolazione dava fastidio“.

Le motivazioni politiche e gli anarchici rivendicano

Sono anche altri i casi di vandalismo registrati in giro per l’Italia. Non è escluso che tra gli autori ci sia anche qualche teppistello incosciente, ma non mancano gli odiatori dell’elettrico che dalle parole forti sono passati alla violenza. C’è chi ha appicciato un adesivo su una colonnina A2A di Cremona dove si legge: “Blocca l’ingranaggio. La guerra parte anche da qui”. Sarebbe curioso sapere se l’adesivo è stato attaccata anche sulle pompe di carburante.

Non sono mancati all’appello gli anarchici entrati in azione a Roma e Lecce nei mesi scorsi dove hanno messo fuori uso una quindicina di colonnine. Sulla testata online Rivoluzione Anarchica la notizia: “Una notte di fine dicembre abbiamo danneggiato a Roma 6 colonnine delle auto elettriche. Lo abbiamo fatto cospargendo di schiuma espansa le prese. In solidarietà ad Alfredo Cospito in sciopero della fame dal 20 ottobre, a Ivan Alocco di nuovo in sciopero della fame dal 22 dicembre, e a tutti i prigionieri“.

Che dire? Forse è inutile commentare. Basterebbero semplicemente delle telecamere.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –