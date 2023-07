Colonnine con permesso di sosta, questa poi…

Colonnine con permesso di sosta, con tanto di cartello ad autorizzare il parcheggio. Succede a Nuoro e ce lo segnala Stefano, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Colonnine con permesso di sosta negli stalli a Nuoro, in Sardegna: com’è possibile?

“A proposito delle tante discussioni relative agli stalli di ricarica occupati spesso da auto termiche. Oggi mi sono imbattuto in questi parcheggi con colonnina fast e AC che si trovano in un centro commerciale di Nuoro, in Sardegna. Ho pensato a Paolo Mariano e alle sue/nostre battaglie e gli volevo dedicare queste foto con domanda finale. Come fa un gestore di colonnine ad accettare un cartello del genere? Va bene che il suolo sarà del supermercato, ma mi sembra un boicottaggio bello e buono. Per la cronaca, la colonnina fast non funziona, quelle AC sono operative. Grazie per il vostro lavoro“. Stefano Russo

C’è un’unica spiegazione plausibile…

Risposta. La spiegazione è contenuta nel cartello. Le colonnine erano spente in attesa di allaccio alla rete (a volte passa parecchio tempo…). E il gestore del supermercato ha pensato, nel frattempo, di usare gli stalli come parcheggio. Con tanto di cartello, che ha però dimenticato di rimuovere nel momento in cui almeno la colonnina AC ha iniziato a funzionare, come si vede chiaramente dalle fotografie. L’effetto è paradossale. A nostro modesto avviso meglio sarebbe stato “educare” fin dall’inizio al fatto che quei due stalli sono off-limits per le auto termiche. Comunque sia: archiviamo anche questo cartello nella nostra collezione di stranezze che accompagnano l’avvio della mobilità elettrica in questo strano Paese. Abbiamo parlato spesso di colonnine spente o introvabili, ma questa ci mancava. Grazie a Stefano per la segnalazione.

