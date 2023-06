Colonnine inattive o introvabili, perché?

Colonnine inattive o introvabili, possibile che non ci sia modo di metterle in funzione e di segnalarle meglio, chiedono Franco e Antonella? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

“B uongiorno, vi informo e vorrei capire perché, unica colonnina fast i n tutto il Comune, da novembre del 2022 è in attesa di collegamento . La ricarica Enel X Way si trova in Via dei Fanti a Paderno di Ponzano Veneto , in provincia di Treviso “ . Franco Carlesso – “A proposito della difficoltà di vedere le colonnine quando arrivati in prossimità. Ma è mai possibile che non si possa mettere un cartello alto e visibile da una certa distanza che i ndichi la presenza della colonnina? Sarebbe utile anche in autostrada che i cartelli che indicano in anticipo la tipologia di rifornimento di carburanti riportassero anche la presenza e la tipologia delle ricariche presenti nei vari autogrill. Ciao”. Antonella

Risposta.

L’Italia è un Paese in cui manca sempre una lira per fare un milione e il caso di Ponzano Veneto ne è l’ennesima conferma. Evidentemente serveper attivare una colonnina che Enel X Way avrebbe tutto l’interesse di far funzionare. Visto che ha già sostenuto i, ma non può incassare alcunché dalle ricariche. Da anni, anche attraverso l’associazione di settoreci si adopera per snellire i tempi di attivazione, ma poi ci arrivano segnalazioni come questa. Non dal profondo Sud, ma dal cuore del(Ponzano è il cuore dell’impero Benetton). Quanto all’esortazione di Antonella, tutto quel che si fa per rendere più visibili le colonnine, soprattutto in autostrada, è utile. Noi pubblichiamomolto utile. Per esperienza diretta possiamo dire che lenei tratti di Autostrade per l’Italia, sono ben indicate con cartelli all’approssimarsi delle stazioni di servizio. Sugli altri tratti sarebbe utile avere segnalazioni da chi li percorre abitualmente.