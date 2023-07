Cogeser inaugura la stazione n.15

Cogeser Energia inaugura la sua stazione di ricarica numero 15 a Truccazzano, nel parcheggio di via Leonardo da Vinci. Non solo i big si stanno muovendo…

Cogeser cresce nel nord-est milanese, con le AC da 22 kW

Cogeser Energia è una società del Gruppo COGESER, multiutility partecipata da otto Comuni del nord-est milanese, da alcuni anni impegnata nella mobilità elettrica. La colonnina installata è una Scame Parre, collocata su area pubblica ad uso pubblico. È dotata di due prese in AC da 22 kW cadauna. tipo 2, conformi agli standard tecnici nazionali e internazionali. Cogeser assicura che “grazie alle convenzioni di interoperabilità in Italia e in Europa e al sistema di pagamento diretto, la stazione è utilizzabile da chiunque. Indipendentemente dal tipo di contratto sottoscritto“. Si è così concretizzata la convenzione firmata in marzo dal Comune di Truccazzano. Con la quale sono state affidate a Cogeser installazione, manutenzione e valorizzazione dell’impianto, che sarà a uso pubblico.

Tre modalità per pagare (o con la bolletta della luce)

I clienti di Cogeser e i mezzi comunali potranno ricaricare a un prezzo agevolato. Si può aderire al servizio in tre modalità: 1) con App COGESER Energia | E -move (qui). 2) con tessera Rfid, previa registrazione; 3) con il QR code per le ricariche spot. È poi attivo per tutto il territorio della Martesana il servizio opzionale di pagamento delle ricariche direttamente nella bolletta della luce. Spiega Sergio Facchinetti, direttore generale di Cogeser Energia: ““Con Truccazzano raggiungono quota 15 gli impianti da noi realizzati. Cresce costantemente anche la quantità di kWh erogati e continuiamo a ricevere richieste per l’installazione di nuove stazioni. Ricordo che le nostre colonnine sono particolarmente adatte a rabboccare la batteria in un tempo abbastanza veloce. Sono quindi collocate in prossimità di servizi, in modo che l’utente possa caricare mentre sbriga le sue commissioni. In particolare, nella stazione di Truccazzano, un’ora di ricarica permetterà di percorrere intorno ai 120 km”.

