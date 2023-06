Codice della Strada. Le novità annunciate da Salvini

Innanzitutto siamo ancora ben lontani dalla realtà, le modifiche al Codice della Strada per ora sono state approvate dal Governo e annunciate da Salvini. Cambieranno le regole per alcol e droga, monopattini e autovelox.

Il disegno di legge per la modifica del Codice della Strada è stato approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. Tanto per essere chiari significa che ogni articolo dovrà essere ancora approvato da ciascuna delle due camere. Ogni articolo inoltre potrebbe essere modificato o rigettato da uno dei due rami del Parlamento. Insomma, per farla breve, è un percorso che durerà alcuni mesi anche se la speranza di Salvini è quella che diventi norma entro l’autunno.

Inutile quindi per il momento scaldarsi o schierarsi (a favore o contro) le varie proposte. Tanto più che ad ora, mentre stiamo scrivendo, il disegno di legge non è stato ancora reso pubblico e quello che sappiamo è frutto delle parole pronunciate in conferenza stampa dal Ministro Salvini. Chi volesse guardarla in versione integrale l’intervento sul Codice della strada inizia al minuto 21’30”.

Cosa si vuole cambiare?

Le priorità saranno «tolleranza zero con chi guida in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di droghe. Qualunque sia il suo stato d’animo – precisa Salvini -. Chiunque utilizzi droghe e viene trovato positivo al test antidroga ha la revoca della patente fino a 3 anni. Il messaggio è chiaro se ti stronchi di canne e ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e fino a tre anni non la rivedi».

Già questa dichiarazione alzerà un polverone e, al di là dei toni da campagna elettorale, probabilmente sarà oggetto di precisazioni. Sicuramente è più che doveroso sanzionare i comportamenti che portano a una qualche forma di inabilità alla guida, ma è ugualmente lecito punire comportamenti quando non pregiudicano la guida del veicolo e il conducente è perfettamente lucido?

Per chi usa il cellulare alla guida non ci sarà solo la decurtazione dei punti, ma ci sarà la sospensione della patente. Sospensione della patente anche per chi circola contromano, per chi fa un sorpasso azzardato o in caso di mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza per i bambini.

Due ruote, cosa potrebbe cambiare?

«Sulle due ruote non c’è nessuna incombenza in più per i ciclisti, nessun obbligo in più rispetto alla normativa. Anzi, si sta studiando una distanza di sicurezza sotto la quale non è possibile superarli. Per quanto riguarda i monopattini – riporta Salvini – saranno disattivati e impossibili da usare al di fuori del perimetro urbano. Ci saranno anche casco ed assicurazione obbligatori».

Dell’obbligo di casco e assicurazione (di conseguenza anche della targa) ne abbiamo già parlato. Saremmo l’unico Paese in Europa, e probabilmente al mondo, ad introdurre un simile obbligo. Sarà da capire se saranno più i vantaggi o gli svantaggi di queste norme e soprattutto se disincentivare l’utilizzo di mezzi di mobilità alternativa sarà considerato un bene o un male.

Autovelox, non sarà più possibile fare cassa

L’ultimo argomento affrontato dal Ministro Salvini riguarda gli Autovelox. «Stiamo studiando un regolamento per mettere un po’ di ordine nella giungla degli autovelox. Ossia, un’omologazione a livello nazionale per evitare l’anarchia dell’autovelox fai da te e ho chiesto agli uffici di predisporre anche delle localizzazioni dove poter posizionare degli autovelox adatte per tutelare l’incolumità, la vita e la sicurezza. Altresì localizzazioni che non verranno indicate prioritarie per la salute e la sicurezza pubblica, ossia piazzare gli autovelox dove improvvisamente la velocità scende dai 90 ai 50 per fare cassa come Comune non sarà più possibile».

Salvini ha concluso il suo intervento auspicando che il disegno di legge approvato diventi norma entro l’autunno. Non resta che attendere la pubblicazione del documento per farci un’idea più chiara di come cambierà il Codice della Strada.

