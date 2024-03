Ci mancava la muscle car (Dodge)…

Ci mancava la muscle car elettrica…Ci ha pensato l’americana Dodge (ma del Gruppo Stellantis) a colmare la lacuna con la Charger Daytona EV 2024. VIDEO.

Ci mancava la muscle car… “Prestazioni da V-8 sovralimentati”

È su una piattaforma elettrica europea, la STLA Large di Stellantis, che nasce la Dodge Charger. Base tecnica a parte, tutto i linguaggio utilizzato durante la presentazione richiama il mondo delle auto americane più pazze e performanti. Muscolose, appunto. Con trazione integrale e un sistema di propulsione da 400 V offre “prestazioni da V-8 sovralimentati”. Ovviamente con coppia istantanea e zero emissioni dallo scarico.

L’EDM anteriore è dotato di un dispositivo di disconnessione della ruota anteriore per migliorare l’autonomia e l’efficienza. Mentre l’EDM posteriore include un differenziale meccanico a slittamento limitato per una migliore trazione e prestazioni. Entrambi gli EDM generano 355 CV (250 kW). La batteria (100,5 kWh di capacità) è stata progettato da Dodge per consentire al motore di utilizzare la massima potenza della batteria nello sprint sul quarto di miglio.

Sei diversi livelli di prestazioni, con kit di aggiornamento

Il sistema 400V della Charger Daytona EV presenta sei diversi livelli di prestazioni. Il Charger Daytona R/T standard 2024 include un kit di aggiornamento standard Direct Connection Stage 1 che aggiunge 40 CV, per un totale di 496 CV. Ma la Dodge fa sapere che le future versioni Daytona consentiranno l’acquisto di kit di fase di connessione diretta per una potenza ancora maggiore.

Quanto al design, la nuova Charger Daytona EV si ispira ai suoi predecessori, mantenendo l’assetto muscoloso e widebody, non proprio l’immagine della sostenibilità. Ma questa è l’America, signori. Dodge ha incluso un’ala R anteriore in attesa di brevetto come “richiamo al design originale della Charger Daytona“. L’ala consente inoltre il flusso d’aria attraverso un’area di passaggio sulla parte anteriore per migliorare la deportanza.

