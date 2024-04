Mi consigliate una guida per capire l’auto elettrica, con tutte le differenze rispetto ai modelli benzina e diesel? È la domanda di Carlo, un lettore. Vaielettrico risponde. I vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Mi consigliate una guida per districarmi tra batterie, autonomia, potenza di ricarica…?

“Gradirei sapere se esiste una guida esaustiva per capire le differenze fra auto termiche ed elettriche. E per comprendere tutte le caratteristiche tecniche di batterie, pannelli fotovoltaici, potenza, autonomia, assorbimento, ricarica, ecc. Abituato a ragionare in termini di benzina o diesel, kilometri per litro, cilindrata e non kw, ecc. scegliere un’auto elettrica non può essere una scelta consapevole. Potete aiutarmi ? Grazie“. Carlo Costa

C’è ‘Facciamo chiarezza in 30 domande e 30 risposte’

Risposta. Le fonti a cui attingere sono tante. Dovendo sceglierne una, possiamo indicare la sezione “Facciamo chiarezza” del sito di Motus-e, l’associazione che raggruppa le principali entità nel mondo della mobilità elettrica. Il tutto è congegnato in 30 domande e 30 risposte ai quesiti che ci si pone più comunemente. Ne elenchiamo alcune: quanta autonomia hanno le auto elettriche? Quanto costano le auto elettriche? Quanto costa ricaricare un veicolo elettrico? Quante colonnine di ricarica a uso pubblico ci sono in Italia? Quanto tempo ci vuole per ricaricare un’auto elettrica? La ricarica dell’auto elettrica conviene perché non si pagano le accise? È possibile fare viaggi lunghi con le auto elettriche? Quanto costano i tagliandi delle auto elettriche? Le auto elettriche emettono davvero meno CO₂ di quelle tradizionali? Come funziona un motore elettrico? Le auto elettriche migliorano davvero la qualità dell’aria? Come è prodotta l’energia con cui ricarichiamo le auto elettriche?

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico