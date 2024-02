Chi gestirà la tua bolletta luce se non scegli un gestore

Chi gestirà la tua bolletta luce se non scegli un fornitore sul mercato libero. Ecco gli esiti delle aste per il Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici.

Chi gestirà la bolletta luce, area per area: Enel e Hera con 7 lotti

Acquirente Unico (AU) ha pubblicato gli esiti delle aste per il Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili. Le aggiudicazioni sono divise per aree territoriali. Enel ed Hera si sono aggiudicate ognuna 7 delle 26 aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, Edison 4 aree, Illumia 3 aree, ad A2A e Iren sono andate solo 2 aree. Una infine ad E.ON.

Mancano grandi utilities come Acea (la città di Roma è andata a Enel, la provincia a Illumia) e, a Nord-Est, Alperia e Dolomiti Energia. “Le aste hanno riguardato tutti i consumatori che non hanno ancora scelto un fornitore sul libero mercato: è stato loro assegnato l’operatore che si è aggiudicato l’area territoriale di riferimento“, spiega AU in una nota. Da notare anche che Enel si è presa Milano città.

Il prezzo è lo stesso su tutto il territorio nazionale

Le condizioni contrattuali del Servizio a Tutele Graduali corrispondono a quelle delle offerte PLACET. Mentre le condizioni economiche relative al costo dell’energia sono basate sui valori a consuntivo mensile del PUN (PUN ex post). E comprendono i corrispettivi a copertura degli altri costi. Il prezzo pagato dai clienti finali è il medesimo in tutto il territorio nazionale. Il cambio fornitore avverrà automaticamente e senza alcuna interruzione nell’erogazione della fornitura. Anche in caso di domiciliazione bancaria, il RID resterà attivo e sarà reindirizzato verso il nuovo in modo gratuito. Il Servizio Tutele Graduali durerà tre anni (1 luglio 2024 /31 marzo 2027). Durante questo periodo il consumatore potrà scegliere liberamente, e in ogni momento, un fornitore sul libero mercato. Per supportare il consumatore ad individuare l’offerta più adatta alle proprie esigenze sul mercato libero, ci si può informare e confrontare sul Portale Offerte e sul Portale Consumi.

