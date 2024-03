Che esagerazione scrivere che la Tiguan fa 120 km, ne fa al massimo 100. Un lettore (scettico sull’elettrico) ci rimprovera di gonfiare i dati. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Che esagerazione: ne fa 100, perché voi…?

“V ado subito al dunque. Ma perché i dati ufficiali dichiarati di omologazione parlano di circa 100km in elettrico per la Tiguan e la vostra testata aumenta tale dato del 20%?!?! Faccio circa 60.000 km/anno, fra Sicilia e Calabria, e sfido chiunque a muoversi agevolmente con una vettura elettrica in queste due regioni. Fra dieci anni, quando la tecnologia avrà raggiunto valori accettabili, allora e solo allora passerò volentieri all’elettrico. Se a molti utenti piace fare da cavia a proprie spese… che facciano pure questa scelta. P. S . Non dico nulla in merito al confronto fra i costi dei consumi reali tra i vari carburanti fossili e l’elettrico. Ma come fate i conteggi!?!? Disponibile sempre ad un confronto oggettivo, mi è gradita l’occasione per porgerVi cordiali saluti “ . G. G.

Questo dice la Volkswagen, perché accusarci?