Che assurdità ci scrivono gli anti-elettrico, gente che si sente perseguitata da un complotto che non esiste e ripete sciocchezze lette sui social. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Che assurdità ci scrivono (1) “Un’elettrica inquina 10 volte di più…”

“Volevo solo informarVi che la 500 elettrica non vende perché, come tutte le cose imposte dall’alto, non funzionano. E questo vale per tutte le auto elettriche. Motori (vabbé, motori…lasciamo stare) tutti uguali, che non danno nessunissima emozione. Ed è inutile la farsa di mettere delle casse che ripropongono il suono di un endotermico, questa presa in giro non funziona. La gente non le VUOLE! Basta arrampicarsi sugli specchi! Basta Elon Musk che va dal ministro a cercare consensi, basta tombini che pesano come TIR e inquinano 10 volte un endotermico! Basta Basta basta! Vi piacciono? Comprateveli, ma a noi che amiamo le auto, quelle vere, lasciateci in pace! Tanto, non ci avrete MAI!!!“. Giuseppe Morandini

“Non ci avrete mai”? Ma chi vi vuole. E informatevi meglio, non solo sui social

Risposta. Non ci avrete mai? Ma chi vi vuole, ci verrebbe da rispondere. Non c’è alcun obbligo di acquistare un’auto elettrica e si sta ancora discutendo in Europa sul da farsi dal 2035 in poi. E in ogni caso, anche dopo quella data, chi ha un’auto termica potrà tenersela a piacimento.

Dire che un’elettrica inquina dieci volte più di un’auto a benzina o gasolio è una balla colossale, smentita già da anni da centinaia di studi indipendenti. Tra cui uno del 2019 dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (e nel frattempo le cose sono ulteriormente migliorare per le EV). Solo chi si abbevera alla fonte avvelenata dei social può scrivere simili sciocchezze.

Quanto all’appello finale, “lasciateci in pace“, lo rispediamo al mittente. Non abbiamo mai disturbato nessuno: ci limitiamo a discutere pacatamente su questo sito, mettendo in luce pregi e difetti delle elettriche. E non andiamo su altri siti o forum (né scriviamo mail) per aggredire il prossimo a suon di sciocchezze.

Che assurdità ci scrivono (2) “Solo quando l’autonomia arriverà almeno a mille km…”

“Saluto anche il simpatico vostro recensore del Lago di Garda. Qualche tempo fa consigliavo a chi mi domandava, avendo io due auto elettriche, di prendere gli incentivi e di comprare una auto elettrica SE potevano ricaricare a casa e SE avevano una alternativa per i giri in autostrada.

Ora consiglio direttamente di non comprare elettrico, se non quando ci saranno 1.000 km di autonomia con 300 max 400 kg di batteria E se tale auto avrà almeno 3 marce avanti. Mi sono stufato di leggere percorrenze di 300 km che poi devi fare 90 all’ora perché altrimenti diventano 200. Un auto non è un giocattolo!“. Nicola Gandin Sanson

Che fate, tutti i giorni Milano-Reggio Calabria?

Un video di Paolo Mariano sui reali problemi delle auto elettriche, al di à delle bufale che girano.

Risposta. Per la cronaca: il nostro “recensore del Lago di Garda“, come viene definito in questa mail, è il nostro YouTuber Paolo Mariano. Quanto alla necessità di avere almeno mille km di autonomia, francamente non riusciamo a capirne il motivo. A listino ci sono tantissime auto a benzina e gasolio che non raggiungono questa soglia e nessuna si è mai sognato di sconsigliarne l’acquisto.

A leggere certe mail, sembra che l’Italia sia piena di gente che tutti i giorni fa Milano-Reggio Calabria in una tirata. Per poi fare il percorso inverso il giorno dopo. Ci sono invece migliaia di persone che fanno tragitti normali di poche decine di km e non hanno problemi a ricaricare quando serve. La cosa vi disturba? Fatevene una ragione.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-