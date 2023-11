Ricarica per condomini e uffici, ChargeGuru si fonde con Zeplug

Il provider di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici ChargeGuru si fonde con Zeplug, principale operatore di infrastrutture di ricarica per condomini residenziali ed uffici. Con l’operazione nasce uno dei maggiori fornitori di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici in Europa, con un’offerta completa che copre dall’installazione alla messa in servizio.

Un’offerta completa “chiavi in mano”

ChargeGuru potrà ora soddisfare la domanda di servizi di ricarica “chiavi in mano” per veicoli elettrici nei condomini e negli uffici. Il modello di business include il finanziamento per le infrastrutture di ricarica, nonché un servizio di installazione e di manutenzione. E’ già stato adottato da 15.000 edifici in Francia. L’approccio all-inclusive di ChargeGuru rende facile per i proprietari, gli amministratori e i residenti passare all’utilizzo dei veicoli elettrici.

ChargeGuru opera in 10 paesi dal 2018, con un team dedicato in ogni Paese. Dice Diego Trabucchi, Country Manager Italia: «La rapida evoluzione del settore della transizione energetica richiede una risposta altrettanto agile. Il nostro obiettivo, nel proporre l’offerta super innovativa di Zeplug, è di affermarci come leader europeo nella ricarica di veicoli elettrici. Occupandoci dell’intera catena del valore, stiamo facilitando attivamente la transizione ai veicoli elettrici in Italia».

Un sfida in tutta Europa: serve lo specialista

Il Gruppo investirà i 240 milioni di euro raccolti da Zeplug nel 2022 grazie all’intervento del fondo infrastrutturale ICG (Intermediate Capital Group) per creare più di 100.000 punti di ricarica in Europa entro il 2025. La fusione rafforzerà anche le partnership già esistenti con più di 20 case automobilistiche in tutta Europa.

Secondo la European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), le vendite dei veicoli elettrici sono aumentate del 21% in Europa nel 2023. L’obiettivo della Commissione europea è di avere il 35% dei veicoli elettrici sul mercato europeo entro il 2030. In questo contesto favorevole, il Gruppo ha grandi ambizioni per il 2025.

«Siamo convinti che la complementarità delle nostre competenze e la forza innovativa della nostra offerta per condomini e uffici, ci consentirà di soddisfare la crescente domanda di stazioni di ricarica elettrica in tutta Europa», spiega Gilles Gomis, co-fondatore di Zeplug e ChargeGuru.

Nicolas Banchet, co-fondatore di Zeplug e ChargeGuru aggiunge che le sfide sono simili in tutti i Paesi europei, data la complessità della ricarica di veicoli elettrici in edifici residenziali e uffici. Ma Zeplug le «affronta specificamente».

La soluzione di Zeplug

Già adottata da quasi 15.000 edifici in tutta la Francia, questa soluzione – che include il finanziamento per l’infrastruttura di ricarica e un servizio di installazione chiavi in mano e di manutenzione – è già una scelta diffusa con oltre un milione di posti auto attrezzati o pronti per esserlo. Risolve, inoltre, la questione relativa alla ricarica negli edifici per uffici.

In Francia, Zeplug ha clienti come Saint-Gobain, Yves Rocher, La Française des Jeux, Coca-Cola, SAP e altre. Grazie ai 240 milioni raccolti nel settembre 2022 e all’ingresso nel Next40 nel febbraio 2023, Zeplug dispone oggi di un team di oltre 200 dipendenti in Francia, con uffici a Parigi e 18 uffici regionali nelle più grandi città francesi.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–