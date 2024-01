CES 2024: le eBike in vetrina a Las Vegas

CES 2024 eBike apre i battenti e mette in vetrina le ultime novità. Vediamo cosa c’è di straordinario in mostra al Consumer electronics show di Las Vegas.

Il Consumer Electronics Show si tiene quest’anno dal 9 al 12 gennaio ed è così grande da non stare più soltanto nei padiglioni del Las Vegas Convention Center, ma ha letteralmente invaso la capitale del Nevada. Non a caso qui si tiene l’evento più innovativo dell’anno, nato come fiera di elettronica di consumo e videogiochi, è oggi una vetrina mondiale. Per questo le eBike a CES 2024 non possono mancare.

Non è un caso quindi che lo slogan scelto per il 2024 sia “All together. All On” cioè letteralmente “Tutti insieme. Tutto acceso”, perché la tecnologia quotidiana si muove ormai in una direzione unica e spesso possiamo controllarla con uno smartphone, uno smartwatch o, perché no, dal manubrio. E dunque non poteva mancare l’intelligenza artificiale, di certo l’innovazione più chiacchierata dell’anno appena chiuso. Dunque spazio a Urtopia, marchio di Hong Kong che da qualche anno detta il passo dell’innovazione a pedali, di cui abbiamo parlato già in estate per il suo progetto di portare ChatGPT in bici.

Urtopia Fusion, ChatGPT in bici

Adesso il momento è arrivato. La nuova eBike intelligente è stata battezzata Fusion, ha un telaio angolare in fibra di carbonio low step a forma di V. La scelta del telaiocon queste geometrie è stata fatta per avere un’unica bici senza taglie che possa essere usata da persone alte 160 cm così come 190 cm. Grazie al grande display centrale dallo sblocco con impronta digitale, è possibile scorrere diverse schermate che mostrano lo stato e le funzioni del mezzo. Ma la vera innovazione è ChatGPT come copilota, con interazione vocale su due microfoni e modulo altoparlante integrato.

Urtopia Fusion 1 di 3

Fusion usa una eSIM 4G e il GPS, include inoltre il Bluethooth per lo streaming di musica e connettendosi all’app dedicata per smartphone è possibile attivare le protezioni antifurto. Ad alimentare il mezzo ci pensa un motore Bafang da 250 W a trazione centrale da 95 Nm di coppia, mentre l’accumulatore da 540 Wh da 21700 celle agli ioni di litio sono firmati Samsung, cui è possibile aggiungere un range extender da 360 Wh, in grado di dare al ciclista un totale di 160 km di autonomia.

Batterie eBike più sicure

A proposito di innovazione di alto livello, al Ces 2024 sono presenti le batterie al litio che “non prendono fuoco nemmeno se colpite da un proiettile”. Questo sostiene infatti l’azienda che le produce. Si tratta di Nanotech che sta già producendo queste celle nella sua fabbrica a Chico, in California. Il segreto pare sia tutto nel sistema che combina elettrodi proprietari con un elettrolita a base di grafene per creare le celle della batteria agli ioni di litio più sicure sul mercato.

L’elettrolita, che hanno soprannominato Organolyte, è stabile, realizzato con materiali poco costosi e facile da produrre. Secondo Nanotech, le celle sono adatte per l’uso in applicazioni robotiche, mediche e militari, nonché appunto nelle biciclette elettriche. Non solo queste celle promettono di non prendere fuoco, ma Nanotech afferma che possono essere caricate completamente in pochi secondi e dureranno più a lungo delle celle attuali. Inoltre, poiché la ricarica è così semplice e veloce, le dimensioni complessive della batteria possono ridursi, il che può ridurre sia il costo che il peso di una eBike. Per ora bisogna fidarsi perché le batterie non sono ancora sul mercato, ma vale ricordare che nel 2022 il CES ha assegnato a Nanotech un premio per l’innovazione nella categoria Sostenibilità, Eco-design e Energia intelligente.

Vanpowers eBike: sicurezza hi tech

Tornando alla tecnologia applicata alle eBike di CES 2024, non possiamo non segnalare l’azienda americana Vanpowers. Con sede nel New Jersey questa giovane realtà ha deciso di puntare tutto sulla sicurezza di bici che diventano sempre più costose. Così al CES 2024 sono presenti i modelli GrandTeton e UrbanCross dotati di sistema di sicurezza intelligente.

Le bici sono dotate di un sistema di sicurezza intelligente ad alta tecnologia. Questo dispone di un blocco motore nel mozzo, SOS di emergenza, rilevatore di vibrazioni, tracciamento GPS in tempo reale e geofencing. Queste caratteristiche forniscono una maggiore protezione contro i furti, offrendo un senso di sicurezza e protezione ai ciclisti. Per quanto riguarda le caratteristiche stradali: GrandTeton eBike da fuoristrada dotata di un propulsore da 130 Nm, un sensore di coppia, una batteria rimovibile agli ioni di litio da 692 Wh, dall’autonomia fino a 110 miglia con un power bank opzionale. Mentre UrbanCross è una gravel leggera per i pendolari urbani.

CES 2024, eBike cargo Hauler

Heybike Hauler è progettata principalmente per il trasporto di carichi nell’utilizzo di tutti i giorni. Una delle caratteristiche di Hauler è il design a doppia batteria (anteriore da 18 Ah e posteriore da 12,52 Ah) per aumentare al massimo l’autonomia. Oltre a questo, l’eBike Hauler ha un motore da 750 W e ottima capacità di accelerazione da fermo.

Come si può vedere Hauler è dotata di cestino portabagagli anteriore e due comode borse sul retrotreno. Infatti la capacità di carico totale annunciata raggiunge le 440 libbre (siamo a un passo dai 200 kg).

Himiway rivoluziona il 2024

Infine occhi puntati su Himiway, che da CES 2024 lancia la sfida al mondo dell’elettrico. Infatti il brand americano introdurrà quattro nuove serie. Vale a dire Discovery, Family, All Terrain e Ultra. Tra queste, la serie Family comprende la C1, progettata per bambini dai 4 ai 12 anni, con sicurezza e affidabilità al centro. Completano la serie la C3, una cargo bike elettrica di nuova generazione per famiglie, e la C5 di punta di Himiway, progettata per alte prestazioni e velocità.

Le prime immagini delle nuove Himiway 1 di 4

La serie All-Terrain propone D5 Pro (Zebra Pro), una bici elettrica fuoristrada premium aggiornata con trasmissione centrale e sensore di coppia. Mentre la D7 Pro 2024 (Cobra Pro) è una bici elettrica a sospensione completa progettata per appassionati di fuoristrada estremi. La serie Discovery introduce la A7 Pro, una bici elettrica per pendolari urbani con trazione centrale e sospensione completa, che combina la tecnologia della mountain bike con la funzionalità dei pendolari urbani. Ci sono infine X5 Pro e X5 Ultra, la prima serie in fibra di carbonio di Himiway.