E-bike come Lego: ecco City Vanture di Vanpowers

E-bike come Lego, completamente da montare. Vanpowers presenta City Vanture, una e-bike leggera e dal prezzo conveniente

City Vanture, la prima e-bike al mondo con telaio assemblato di Vanpowers Bike, ha superato tutti i test richiesti per soddisfare lo standard EN 15194. Infatti il marchio di biciclette a pedalata assistita Vanpowers Bike ha ricevuto la certificazione EN 15194 rilasciata da TÜV SÜD. Si tratta dell’organizzazione leader a livello mondiale per i test e le certificazioni di terze parti. Ciò significa che il prodotto ha raggiunto il più alto livello di certificazione di qualità e sicurezza e possiede le qualifiche necessarie per entrare nel mercato internazionale.

E-bike come Lego: una tecnologia di 7000 anni fa

«Abbiamo sviluppato la City Vanture, la prima e-bike con telaio assemblato LEGO-like e una tolleranza di allineamento del telaio inferiore a 1 mm. Rendendo questa e-bike da città vicina agli standard da gara. Siamo orgogliosi di essere impegnati nell’innovazione di soluzioni sostenibili per lo sviluppo di e-bike e di opzioni di mobilità pulite ed ecologiche». Queste le dichiarazione del team che ha lavorato nell’ultimo anno a Vanture.

Per realizzare la prima e-bike con telaio assemblato sul mercato, Vanpowers Bike ha utilizzato un’antica tecnica di costruzione risalente alla Cina di 7000 anni fa. Ovvero la struttura a tenone e mortasa, un tipo di giunzione molto resistente utilizzata in molti edifici. La tecnica è così efficace da essere utilizzata ancora oggi nella moderna lavorazione del legno. L’applicazione di questo metodo al montaggio del telaio contribuisce a ridurre ulteriormente l’elevata percentuale di scarti riscontrata con la ripetizione della brasatura durante il tradizionale processo di produzione.

E-bike come Lego, requisiti Usa e anche Ue

City Vanture dunque è in stretta conformità con i requisiti EN 15194, incluso un test di tolleranza per l’allineamento del telaio. La sede centrale tedesca ha certificato che il telaio, i componenti di sicurezza e i sistemi elettrici di City Vanture sono conformi agli standard governativi e di mercato dell’UE. Da non sottovalutare anche la facilità di spedizione della e-bike come possiamo vedere da questa prova su YouTube.

Il City Vanture è dotato di un motore del mozzo senza spazzole. Il motore da 350 W, il sensore e il controller sono tutti incorporati in un’unica unità, rendendo lo smontaggio e il montaggio molto più semplici. La e-bike completa di tutto ha un peso di 15 kg più o meno in taglia unica per tutti i tipi di fisico. Il motore elettrico, che utilizza una trasmissione a cinghia Gates anziché una catena tradizionale, spinge il veicolo a due ruote a una velocità massima di 25 km/h.

Motore potente e componenti longevi

I sistemi di trasmissione a cinghia Gates sono noti per la loro lunga durata e il funzionamento più silenzioso rispetto ai tradizionali sistemi di trasmissione a catena. Inoltre, la cinghia è molto più leggera di una catena tradizionale, con conseguente erogazione di potenza più fluida e una durata di servizio dichiarata di oltre 30.000 km.

Per quanto riguarda la batteria, il City Vanture ne monta una al litio LG3500 da 36V 7Ah. Il pacco non rimovibile marchiato Lg, secondo Vanpowers, può fornire 80 chilometri di autonomia in sole due ore di ricarica. C’è la possibilità di installare un estensore della batteria, dalle tabelle fornite da Vanpowers si arriverebbe così a un’autonomia di quasi 130 km.

Il resto del catalogo Vanpowers

Il marchio Vanpowers ha in catalogo anche altre e-bike “tradizionali” nell’assemblaggio, ma comunque interessanti e dai prezzi che non arrivano a 2000 euro. Dalla e-mtb Manidae, a Seine che è adatta alla città, fino alla Gravel Commuter. Tutte le bici arrivano entro sette giorni lavorativi grazie al magazzino europeo sito in Repubblica Ceca.

