Cara Bologna, ma quanto sei maleducata!

Stiamo facendo progressi nell’etica dell’elettrico? A giudicare da quel che abbiamo visto oggi nella “civilissima” Bologna, vererebbe prorpio da dire di no. Anzi, semmai regrediamo.

Tre postazioni di ricarica su tre occupate abusivamente. La polizia municipale, chiamata di prima mattina, a mezzogiorno ancora non si era fatta viva. E infine, ciligina sulla torta, una postazione è occupata, in rapida successione, da due auto contrassegnate con il simbolo dei portatori di handicap, a meno di 50 metri da un posteggio a loro riservato. Gli stessi portatori di handicap che, giustamente per carità, intervengono sulle pagine di questo sito sottolineando i loro problemi ogni volta che qualcuno segnala una violazione sugli stalli riservati alla ricarica.

Ma vediano, in una cronaca per immagini, la sequenza dell’ennesima giornata di ordinaria maleducazione.

Ore 10,06, via San Giacomo, zona universitaria di Bologna: una Ford e una Suzuki, entrambe termiche, occupano gli stalli per la ricarica della colonnina Be Charge. Nessuna possibilità di accesso per chi dovesse connettersi.

Ma ecco il sorpresa: la Suzuki espone il contrassegno della carrozzella. Insomma, il trasgressore è un portatore di handicap. E’ per questo meno colpevole? Giudicate voi.

Noi, però, tiriamo fuori di tasca il telefono (ore 10,08) e chiamiamo il numero di pronto intervento della Polizia municipale. Ci rispondono con cortesia, chiedendo l’indirizzo della presunta violazione e anche il nostro nome, congedandoci con una promessa: “Provvederemo”.

Fortunatamente noi non abbiamo necessità di ricaricare: siamo in giro per commissioni e andiamo per la nostra strada, una volta tanto convinti di aver fatto la cosa giusta segnalando l’abuso.

Ore 11,28: tornando verso casa ripassiamo per il “luogo del delitto”. E questa è la situazione

Stessa strada, stessa colonnina, stessa Ford termica (senza multa). E’ cambiato solo l’abusivo numero due, che ora è il prossessore di una Fiat Panda termica. Ci avviciniamo e seconda sorpresa: anche questa ha il contrassegno con la carrozzella

Controlliamo meglio, chiedendoci se in zona non vi siano stalli per i portatori di handicap. Ma ne identifichiamo subito uno a meno di 50 metri, come si può notare dal cartello di divieto in alto a destra nella foto:

Proseguiamo sempre più perpelssi ed ecco l’ennesima sorpresa: poco più avanti c’è una seconda colonnina questa volta di Enel X Way. Ma è occupata anch’essa da un’auto che non sta caricando, pur essendo una VW id.3 elettrica.

E la Polizia Urbana? Sempre “non pervenuta”. Siamo nel centro storico della dotta, grassa, turrita e menefreghista Bologna, addì 31 maggio 2022.

