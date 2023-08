Cala il prezzo della ricarica? In Francia…

Cala il prezzo della ricarica? Dalla Francia una buona notizia: Ionity, presente con la sua rete anche in Italia, abbassa il costo al kWh di dieci centesimi.

Cala il prezzo della ricarica? Ionity taglia di 10 centesimi

Dal mercato dell’energia arrivano finalmente segnali distensivi, anche perché le scorte di gas in tutta Europa, Italia compresa, sono su livelli già rassicuranti. La Francia è un mercato di riferimento per l’auto elettrica ed è lì che Ionity, rete fondata dai grandi marchi tedeschi dell’auto, ha deciso di lanciare un primo segnale. Il sito Automobile Propre riferisce che dal 16 agosto con la formula Direct (senza abbonamento, per ricariche una tantum) il kWh costa ora 0,59 euro. Cn un calo di 10 centesimi rispetto al prezzo in vigore fino a Ferragosto. Stiamo parlando di colonnine ad alta potenza, fino a 350 kW. Un calo di analoga entità è arrivato anche per gli abbonamenti con la formula Passport: qui si è passati da 0,49 a 0,39 euro. Un segnale decisamente rassicurante, nel momento in cui i prezzi di benzina e gasolio sono invece in rialzo in tutta Europa.

Che cosa accadrà in Italia dopo gli ultimi rincari?

Che cosa aspettarsi in Italia? Veniamo da una lunga serie di rincari, che hanno toccato da ultimi anche gli abbonamenti ai pacchetti mensili di Enel X Way, ritoccati dal primo agosto. Si tratta di formule molto utilizzate dagli automobilisti elettrici, perché nei mesi del caro-energia hanno consentito praticamente di dimezzare il costo alla colonnina. Ora i pacchetti proposti dal leader di mercato sono tre. Il City, con 80 kWh, costa 49 euro; il Travel, con 160 kWh, costa 79 euro; il Travel Plus costa 129 euro per 320 kWh. Si va quindi da un minimo di 40 centesimi per kWh a un massimo di 61. BeCharge (gruppo Eni) al momento ha tariffe più competitive, arrivando a 35-36 centesimi con i pacchetti più convenienti. Impossibile prevedere che cosa accadrà da settembre in poi. Ma gli indizi, finalmente, fanno pensare più a un calo che a nuovi aumenti.

