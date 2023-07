BYD o Tesla? Atto 3 o Model 3? Il dubbio di Matteo

BYD o Tesla? Atto 3 o Model 3? Matteo è alla sua prima elettrica, una scelta non facile. Ora ha ristretto la rosa a queste due auto e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

BYD o Tesla? Ci hanno proposto un super-prezzo per la Atto3, 31.501€…

“Vi scrivo per chiedervi aiuto nell’acquisto della prima Bev di famiglia. Cerco di informarmi, ma non ho mai provato con mano a possederne una per più di una tirata, quindi mi sento un po’ a disagio con il rischio di comprare l’auto sbagliata. Sto in Lombardia e abbiamo accesso a 11.000€ di incentivi, cerchiamo una bella macchina, con 5 posti (e relativi poggia testa) Capiente e che non ci metta ansia per la batteria per quella volta che si fa una gita. Il posto di lavoro sta a 10km di distanza, quindi di norma il problema non si pone. Abbiamo provato la MG4 Standard, ma non è piaciuta. Poi Model 3 RWD, che sì, è un best buy. Però è uscita anche ATTO 3 Comfort, che è stupefacente per interni e infotainment, Di quest’ultima ci hanno proposto un prezzo speciale, perché saremmo i primi a comprarla, ovvero 31.501€ (messa su strada inclusa). Praticamente uguale a Model 3, senza contare la messa su strada“.

Autonomia, potenza di ricarica…Che cosa fa la differenza? E quale app scegliere?

“Resta il fatto che Model 3 fa almeno 70km in più ed ha il portellone elettro-attuato. Ma costa molto per copertoni, pezzi di ricambio e non ha i radar e android auto (che probabilmente è superfluo). Le domande sulla ricarica sono: avere in AC max 7.4KW invece di 22KW è una gran differenza quando si è fuori? Mentre in DC Atto3 fa massimo 89KW, è buono? Credo che se tutte le colonnine fossero in uso, il picco di potenza accettata dall’auto non si raggiungerebbe, dando un poco ragione ad Atto 3, no? Per organizzare un viaggio come si fa? Ho scaricato evway per capire e c’è da comprare un RFID tra 3 disponibili, è importante? Esistono app migliori? Non vi chiedo di abbonamenti, perché la ricaricheremmo a casa con il fotovoltaico. Non ho altre preoccupazioni, manco fondamentalmente di esperienza. Fosse per me aspetterei la Dolphin, così da risparmiare un po’ e avere le batterie Blade ugualmente, ma quando uscirà gli incentivi saranno finiti ,purtroppo“. Matteo Cancelli

BYD o Tesla? Vediamo un po’ di numeri

Risposta. Sono due macchine diverse, un Suv e una berlina, difficili da confrontare. La Atto 3 offre queste nuove batterie piatte, ultra-blade, di cui si parla da anni. Ma sul piano dei dati tecnici è difficile negare che Tesla in questo momento resta superiore un po’ tutta la concorrenza. Anzitutto l’autonomia: 491 km (Model 3 versione Standard Range) contro 420 danno una tranquillità diversa quando si affrontano viaggi lunghi. Senza contare che Tesla può contare su una propria rete di ricarica, i Supercharger, e che anche in questa versione il Model 3 arriva a 170 kW di potenza. Può significare impiegare la metà del tempo o poco più, se ci si ferma per esempio in una Free to X in autostrada. Poi Tesla è più performante: accelera da 0 a 100 km/h in 6,1″, contro i 7,3 della Atto 3. Quanto alle app di ricarica, l’importante è scegliere un gestore che ti assicuri l’accesso a tutte le principali reti in Italia e in Europa. La cosiddetta interoperabilità. Oltre ad avere tariffe competitive.