Bufale a ripetizione contro l’elettrico: ci arrivano continuamente segnalazioni di articolo sconcertanti, come questi due citati da Ivan e Umberto. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Bufale a ripetizione, due tra le tante segnalazioni: perché questo martellamento?

Sono un vostro affezionato lettore. Visto che venite citati, mi pare giusto segnalarvi questo articolo che mi è apparso per caso nella rassegna stampa. Il contenuto dell’articolo è semplicemente penoso, praticamente una compilation di luoghi comuni sulle BEV e vi menziona, penso io, giusto per dare credito a ciò che sostiene. Personalmente penso che tutto sommato per voi sia positivo anche essere citati (positivamente) anche in un articolo spazzatura come questo. Visto che chi non vi conosce avrà l’opportunità di leggervi e scoprire che c’è davvero in atto una rivoluzione e le cose non stanno come gli vogliono fare credere. Complimenti per il continuo impegno nella diffusione di una mobilità più sostenibile e le preziose informazioni che ogni giorno ci fornite. Un abbraccio“. Ivan Pastrello — “Segnalo questo articolo del GiornaleMotori del titolo: Manutenzione auto elettrica: l’aspetto che più preoccupa è proprio questo | I proprietari lo scoprono sempre dopo“. Umberto Antolini

Parlare male delle EV genera clic e tutti ci si buttano

Risposta. C’è un peccato originale alla base di tutti questi articoli. Ovvero la consapevolezza che in un Paese allergico alle novità tecnologiche come l’Italia parlare male dell’elettrico genera clic e, quindi, soldi. Ed ecco che, come in questi articoli, si cerca il pelo nell’uovo pur di denigrare le auto a batterie, anche inventando di sana pianta problemi che non esistono. Facciamo un esempio: l’articolo del Giornale, da sempre nemico giurato dell’auto elettrica, parte dall’assunto che, pesando di più, le EV consumano maggiormente i freni. Cosa che solo chi non ha mai guidato un’elettrica può dire. Perché chi lo fa abitualmente sa che in queste auto il pedale del freno non si usa quasi mai e normalmente si rallenta con la sola frenata rigenerativa. Che, peraltro, ricarica anche la batteria. Non a caso si parla di guida “one pedal”. Ma tutta questo non interessa: si spara nel mucchio andando a rassicurare il popolino nella sua pigrizia mentale. Peraltro senza mai chiamare in causa i problemi veri dell’elettrico, che ci sono e sono tutt’altri.