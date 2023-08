Brutta sorpresa dal leasing di una Tesla

Brutta sorpresa dal leasing per l’acquisto di una Tesla Model 3: l’aumento dei tassi ha fatto impennare la rata, facendo infuriare Carlo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Brutta sorpresa dal leasing: la rata mensile è passata da 408 a 523 euro al mese

“Sono un vostro assiduo lettore di lunga data, vi ho già parlato della mia Tesla Model 3 in una precedente mail che mi avete anche pubblicato . Ora vi vorrei parlare di un problema legato alla rata del Leasing della mia auto che, in 26 mesi, è aumentata da 408 a 523 euro al mese. Ho chiesto spiegazioni al centralino della Banca Ifis ( a cui fa riferimento Tesla Italia per i finanziamenti). E ho scoperto che il mio contratto ha un tasso variabile, di conseguenza se aumenta l’Euribor aumenta la rata. Riconosco la mia ignoranza in materia ma ho alle spalle altri 5 leasing stipulati negli anni per l’acquisto di altre auto e non mi era mai capitata una cosa simile. Al massimo le rate aumentavano di pochi euro, ma mai così tanto e così rapidamente“.

“Perché nessuno mi aveva parlato dei rischi legati al finanziamento a tasso variabile…?”

“Ritengo doveroso denunciare questo fatto. Soprattutto perché all’atto della stipula del contratto, avvenuto presso la concessionaria Tesla di Bologna, nessuno mi ha parlato di Leasing a tasso variabile. E anche quando la stessa concessionaria mi ha inviato presso la filiale della Banca Ifis, il funzionario di turno mi ha presentato il classico elenco di fogli pre-compilati da firmare in sequenza. Non ha fatto nessun cenno alla tipologia di contratto e dopo due minuti ero già fuori dall’edificio. Mancano ancora più di due anni alla scadenza del contratto e sinceramente non so fino a dove potrà “schizzare” la mia rata. Tutto ciò io personalmente lo trovo molto grave. In tanti anni di leasing stipulati con Audi, Mercedes e Bmw non mi era mai capitata una cosa simile. Grazie“. Carlo Culot

Risposta. Il problema è sempre la corretta informazione, ovvero il mettere al corrente il cliente dei rischi a cui sta andando incontro. Carlo è tra le migliaia e migliaia di italiani rimasti vittima del rialzo dei tassi che si è verificato negli ultimi due anni, con i progressivi giri di vite messi in atto dalla BCE. Purtroppo un eccesso di informazioni inutili, scritte in corpo minuscolo, finisce per disorientarci ed evitare che ci concentriamo sui pochi aspetti veramente importanti. Tra cui la variabilità del tasso d’interesse, all’origine del problema capitato a Roberto e a tanti altri clienti, anche con i mutui per l’acquisto della casa.