Brutta esperienza con la Spring, elettrico addio

Brutta esperienza con la Spring. Marco racconta un viaggio Brescia-Milano con troppe complicazioni per la ricarica: “Mai più un’auto elettrica”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Brutta esperienza con la Spring: “Alla Fiera di Milano impossibile ricaricare…”

“Posseggo una Dacia Spring da 2 anni , ho percorso 30.000 km, molta avventura con patema, ma fino ad oggi con il costo dell’energia era accettabile, ora non più. L’ultima avventura mi ha fatto desistere dal continuare con l’elettrico. Questa mattina sono partito da Brescia con una autonomia del 100% ( 230km ) segnata sul cruscotto. Arrivo a Rho alla fiera Milano ad una velocità di 120 km orari e con la batteria che ha autonomia di 50km. Primo problema: alla Fiera ci sono pochissime colonnine e nessuna libera. parto dopo tre ore e decido piano piano di arrivare a Oriocenter, ero stanco e non volevo fermarmi in posti tristi. Arrivo all’Oriocenter ad una velocità di 70km senza riscaldamento e scopro che non ci sono colonnine funzionanti , come due anni fa. Nemmeno a pagamento, di qualsiasi gestore, assurdo!“.

“Poi una colonnina la trovo, ma ci vogliono 3 ore”

“Mi informo e mi dicono che c’è una colonnina al distributore dell’Iper. Ci vado con una autonomia di 3km, l’ansia sale , mi attacco e scopro che la colonnina da 22kW carica in realtà 7kW: ora forse , non mi resta che aspettare tre ore minimo per tornare a Brescia ancora con il mal di pancia. Di solito programmo tutto, ma questa volta ho finto di non avere un’auto elettrica… Grande errore, ma questo mi ha fatto convincere che non ricomprerò una elettrica, non ne vale più la pena . PECCATO!“. Marco Pinto

Brutta esperienza con la Spring?

Risposta. Prima di acquistare un’auto elettrica, qualsiasi modello, occorre informarsi su alcuni aspetti fondamentali legati all’uso. Come l’autonomia reale in qualsiasi situazione (velocità, tipo di percorso, temperatura esterna…) e i tempi di ricarica nelle diverse colonnine. Dovrebbero essere i venditori in concessionaria a dare questi suggerimenti, ma nessuno li obbliga a farlo e nella pratica quasi mai lo fanno. Nel caso della Spring, se Marco avesse chiesto si sarebbe accorto che non è la colonnina da 22 kW a fornire un cattivo servizio. È la sua auto non accetta più di 7,4 kW in AC. È come pretendere di fare andare ai 200 una macchina che ha i 100 di velocità massima. Per ricaricare a 22, avrebbe dovuto acquistare auto che accettano quella potenza, come la Renault Zoe. In alcune versioni la Spring ricarica in corrente continua (nelle colonnine DC) fino a 30 kW e i tempi si accorciano molto. Una domanda, infine, la vogliamo fare noi: ma di questi problemi si accorge solo dopo 30 mila km?