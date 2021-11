Ricaricare la Spring: i dubbi dei lettori, Vaielettrico risponde

Ricaricare la Spring: ci scrivono due lettori, entrambi in cerca di info sulla piccola Dacia. Roberto sta per acquistarne una e chiede come ricaricarla al meglio. Giovanni la possiede già ed è alle prese con il fenomeno del vampire drain. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricaricare la Spring / I 3 quesiti di Roberto

“S ono in trattativa per l’acquisto di una Dacia Spring, ma ho alcuni dubbi. L’idea sarebbe quella di caricarla alla presa domestica, ci sono controindicazioni (passerei dai 3 kW attuali a 4.5 kW)? Il venditore mi ha detto che è meglio caricarla quando la batteria scende sotto il 20%, è vero? Per il tipo di auto mi ha sconsigliato una wall-box ma dice che la presa domestica può bastare, siete d’accordo? Grazie“. Roberto Frattini

Risponde Paolo Mariano – Abbiamo spesso affrontato l’argomento della ricarica casalinga. Si può scegliere di farlo utilizzando una wallbox oppure il caricabatterie con interfaccia schuko in dotazione all’auto. Nel caso di Dacia Spring, con tale caricabatterie, la ricarica avviene a 10 Ampere (2,3 kW). Questo tipo di ricarica presenta un aspetto negativo e dei rischi, in alcuni casi. Per questo motivo tendiamo a sconsigliarla. Abbiamo spesso affrontato l’argomento della. Si può scegliere di farlo utilizzando una wallbox oppure il caricabatterie con interfacciain dotazione all’auto. Nel caso di Dacia Spring, con tale caricabatterie,. Questo tipo di ricarica presenta un aspetto negativo e dei rischi, in alcuni casi. Per questo motivo tendiamo a sconsigliarla. L’aspetto negativo della ricarica attraverso il cosidetto “carichino” sta nella bassa efficienza di questo tipo di ricarica. Si stima che, a questa potenza, l’efficienza possa scendere attorno al 90%. Cioè, ogni 10 kWh prelevati dal contatore, solo 9 finiscono nella batteria. Il rischio invece è rappresentato dal fattore-sicurezza. Se intende utilizzare stabilmente questo sistema di ricarica, faccia controllare prima l’impianto da un elettricista. Potrebbe essere necessario provvedere a un corretto dimensionamento dei cavi e dei connettori che portano la corrente alla presa.

Ricaricare la Spring Meglio evitare il “carichino” Ricaricare la Spring Meglio evitare il “carichino”

Il rischio è un surriscaldamento dell’impianto con un successivo danneggiamento, o peggio ancora un incendio. Juice Booster , che possono essere caricati in auto e utilizzati anche altrove. A differenza del caricabatteria fornito da Dacia, questo è progettato per un utilizzo continuativo. E dispone di sistemi di sicurezza in grado di prevenire qualsiasi danno. Se per qualche motivo non intende installare una wallbox fissa, esistono sistemi di ricarica mobili integrati nei cavi, come ad esempio 2 , che possono essere caricati in auto e utilizzati anche altrove. A differenza del caricabatteria fornito da Dacia, questo èE dispone diin grado di prevenire qualsiasi danno. Riguardo al fatto che sia meglio caricare l’auto quando il livello scende al 20%, forse il venditore intendeva altro. Ovvero cercare di evitare che la batteria resti con una percentuale di carica inferiore al 20% troppo a lungo. Perché questo può danneggiare la batteria. Vale per qualsiasi auto elettrica. Altrettanto sconsigliabile è lasciarla completamente carica a lungo.

“L’auto è ferma, ma la batteria si scarica, perché? È normale per un’auto elettrica?” “H o acquistato una Dacia Spring, vorrei capire come mai la batteria dopo aver staccato il cavo di alimentazione nella successiva fase di 2 ore, a macchina ferma in garage, la batteria scende del 2,3%. E poi continua a scaricarsi ma con una percentuale inferiore. Praticamente, se non adopero l’auto, ricarico batteria per niente. Sarà un difetto o è normale per una auto elettrica?. Ho letto che ci sono inverter tedeschi che hanno questo problema, è vero???? Cosa posso fare per evitare che la batteria si scarichi??? Forse dovevo aspettare a comprare un’elettrica, le prime sono sempre difettose. Ringrazio e cordialmente saluto”. Giovanni Nepote.

Il vampire drain? Non può scaricarla così tanto

Risponde Paolo Mariano – Il fenomeno di scaricamento della batteria, ad auto parcheggiata, ha un nome: si chiama vampire drain. L’auto, anche se parcheggiata e spenta, può in alcuni casi avere dei piccoli assorbimenti. Non conosco a fondo quelli di Dacia Spring, ma dubito che siano particolarmente consistenti. Visto poi che non dispone di “modalità sentinella” (come Tesla), nè di sistemi evoluti di monitoraggio via app o di climatizzazione batteria a veicolo fermo. E uno scaricamento di oltre 2 punti percentuali in poche ore sembra da escludere. Ho formulato due ipotesi per dare una spiegazione a quanto da lei rilevato. La prima è che lei non abbia registrato la riduzione percentuale di carica della batteria. Ma piuttosto l’abbia calcolata guardando all’autonomia indicata da quello che chiamiamo l’indovinometro (l’indicatore di autonomia residua). Questo calcola quanti km è possibile percorrere sulla base dei consumi avuti di recente e degli assorbimenti istantanei. Oltre che della modalità di guida impostata, nonché delle utenze accese (radio, clima, ecc.). Guardare a questo dato non è per nulla indicativo.

Attenzione al freddo e ai suoi effetti

Se così non fosse e se lei avesse effettivamente rilevato la percentuale di carica residua, potrebbe trattarsi di una perdita temporanea della capacità di utilizzare l’energia. Dovuta a un raffreddamento della batteria. Quando le temperature si abbassano, infatti, una parte dell’energia stoccata nelle celle non è utilizzabile, nonostante ci sia. E necessario che la batteria si scaldi un po’ affinché possa tornare ad essere fruibile. Nel frattempo l’auto indicherà uno stato di carica che quindi è solo temporaneo. Comunque sia, caro Giovanni, non mi preoccuperei troppo di questo aspetto.

