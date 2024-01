Brompton pieghevole aggiunge 12 marce alle eBike

eBike Brompton pieghevole a 12 marce invece di 6. L’azienda inglese aumenta le possibilità della sua iconica bici che ora può affrontare anche salite più complesse con il doppio delle velocità.

Dici bici pieghevole e pensi Brompton. Il marchio britannico, che nel 1975 ha sostanzialmente inventato la bicicletta da portare con sé ogni giorno e su tutti i mezzi, presenta la sua nuova eBike con 12 marce. Perché? L’aggiunta dell’opzione a 12 velocità significa “andare ancora più facilmente su e giù per le colline, la possibilità di pedalare ancora più velocemente o più lentamente, con passi più piccoli tra una velocità e l’altra”.

eBike quattro per tre

Sono queste le parole usate dall’azienda fondata da Andrew Ritchie per spiegare come Brompton non è soltanto una eBike utile a destreggiarsi tra il traffico cittadino. Con il passaggio dalle canoniche 6 alle attuali 12 marce si allarga anche l’orizzonte di utilizzo di questo mezzo e non a caso la nuova linea si chiama Explore. Nel video a seguire si capisce bene come funziona il nuovo cambio.

Ma non si tratta di un passaggio banale perché Brompton aveva come punto ineludibile il mantenere intatto il suo ormai iconico telaio. E anche la soluzione finale è interessante, abbiamo in pratica due cambi e due leve. Sulla sinistra del manubrio troviamo il cambio che governa un deragliatore a quattro velocità originariamente introdotto sulle bici da città T Line. Poi c’è un mozzo con cambio Sturmey-Archer a tre velocità definito dal costruttore “quasi indistruttibile” che viene gestito dalla mano destra. La combinazione del deragliatore e del mozzo “moltiplica la scelta del rapporto a 12 marce”.

Brompton pieghevoli in tutto il mondo

L’opzione Explore a 12 velocità sarà disponibile su due delle eBike Brompton. Si tratta della linea P Electric con i suoi mezzi da 16,3 kg di peso totale e 4.500 euro di costo alla consegna. Il telaio posteriore Advanced è in titanio e usa componenti pregiati che consentono di risparmiare peso. Si piega in meno di 20 secondi e il reggisella a doppia chiusura consente di tirare la bici piegata dalla sella. L’altra linea che avrà le 12 marce è a linea C elettrica da 17,3 kg e un costo inferiore ai 4.000 euro. In questo caso il titanio è sostituito dal carbonio. Le biciclette Brompton sono vendute in 46 paesi, Italia compresa, e la disponibilità negli Stati Uniti di questi nuovi modelli è prevista per marzo/aprile. C’è da aspettarsi che da noi arrivino entro l’estate prossima.

Non ci sono notizie per quanto riguarda motore e batteria che, presumibilmente dovrebbero rimanere uguali ai modelli precedenti. Quindi batteria compatta Brompton Electric 300wh agli ioni di litio dal peso totale di 2,9 kg e ricaricabile in quattro ore tramite normale presa elettrica. Tempi dimezzati con il caricabatterie Brompton SuperFast. E propulsore da 250 W montato sulla ruota anteriore.

