Bonus wallbox: dal 9 novembre le domande per il 2023

Chiuso il 2 novembre il bando per le installazioni del 2022, dal 9 novembre è possibile presentare la richiesta di bonus (fino 1500 euro per la persona fisica e 8mila per i condomini, leggi qui) per wallbox e colonnine domestiche. C’è poco tempo: fino alle 12 del 23 novembre 2023. Chi ha aspettato la pubblicazione delle date può non riuscire nell’impresa. L’incentivo vale per per le installazioni effettuate dal 1 gennaio al 23 novembre 2023.

Si presenta online nella piattaforma Invitalia

Per presentare la domanda e chiedere il rimborso bisogna essere muniti di Spid, carta nazionale dei servizi (CNS) e carta d’identità elettronica (CIE). Le chiavi per entrare nella piattaforma Invitalia. Una volta dentro ci sono diverse schede, abbastanza semplici da compilare. Si deve dichiarare di aver pagato le fatture con bonifico bancario. E’ prevista inoltre la descrizione delle spese ammissibili: acquisto e messa in opera; progettazione, connessione alla rete elettrica.

I documenti da presentare, vale l’ordine cronologico.

Oltre codice fiscale e carta d’identità bisogna presentare “copia delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica“. Ma non basta e si devono presentare “estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alle fatture elettroniche“.

Attenzione i pagamenti devono essere effettuati attraverso “un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari oppure mediante SEPA Credit Transfer, carta di credito o di debito intestata al beneficiario del contributo“.

Infine la relazione finale relativa all’investimento realizzato e alle relative spese sostenute e “certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti l’avvenuta installazione dell’infrastruttura“. Per i condomini è richiesta “la delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni“.

I fondi del bonus wallbox sono ad esaurimento quindi conviene presentare la domanda dal 9 novembre visto che “le domande presentate sono ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione“. Attenzione perché la pratica sia valida bisogna ottenere la “ricevuta di registrazione” rilasciata dal sistema.

Probabilmente è un errore formale, ma lo segnaliamo. Nella relazione finale si legge: “Dichiara che le spese sostenute, indicate nella sezione “SPESE PER L’ACQUISTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICARICA E LA RELATIVA POSA IN OPERA” del modulo di concessione ed erogazione del contributo riguardano acquisti e posa di infrastrutture di ricarica effettuati dal 9 novembre 2023 al 23 novembre 2023“. In contraddizione con quanto scritto nella piattaforma Ismea dove si parla di “installazioni effettuate dal 1° gennaio e il 23 novembre 2023“.

LEGGI: Il Listino interattivo Wallbox

Resta il fatto, comune a tutti gli incentivi, che si approvano le leggi, passano anche due anni senza notizie e poi in fretta e furia si attiva la piattaforma informatica. E in tanti rimangono spiazzati.

Per tutte le informazioni, compresa la guida alla compilazione, cliccare sul link.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–