Bonus colonnine imprese: fare presto, scade il 30/11

Per ottenere il bonus colonnine per imprese e professionisti c’è tempo fino alle 17 del 30 novembre 2023. Si è fatto aspettare (la norma è del 2020 e il decreto ministeriale del 25 agosto 2021) ma ora per chi non si è fidato dell’entrata in vigore e ha atteso ci sono meno di 40 giorni per acquistare, installare il dispositivo e presentare la domanda. Una corsa contro il tempo.

Attenzione alla documentazione da presentare

Attenzione. Si ha diritto al bonus che copre il 40% delle spese ammissibili, se si allega questa documentazione come hanno risposto a Vaielettrico dal ministero: “L’articolo 4 del dd 10 ottobre 2023 n. 01600797 (professionisti e imprese per investimenti inferiori a € 375.000,00) prevede che vengano allegati alla domanda tra l’altro copia delle fatture elettroniche di tutte le spese oggetto di agevolazione e della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD”. Ma anche “copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e le dichiarazioni liberatorie dei fornitori”.

Bonus: serve la dichiarazione del tecnico

Ma non è finita qui. Se per i pagamenti si fa presto, non è immediato trovare un professionista e ottenere: “La dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dal professionista abilitato“.

Dal ministero precisano: “Sono tutti documenti che possono essere rilasciati soltanto a valle dell’installazione dell’infrastruttura ma comunque dopo l’entrata in vigore del DM 358/21; quindi al momento della presentazione della domanda la colonnina deve essere già realizzata“.

Una corsa contro il tempo per non perdere il bonus

L’operazione potrebbe essere fattibile per piccoli dispositivi. Il bonus è dedicato anche a colonnine “in AC da 7,4 kW a 22kW inclusi“. Si finanziano “wallbox con un solo punto di ricarica con 2.500 euro per singolo dispositivo e colonnine con due punti di ricarica con 8.000 euro per singola colonnina“.

Più complicato chiudere il progetto con colonnine in Dc che vengono finanziate con queste potenze e importi: “Fino a 50 kW: 1000 euro/kW; sopra i 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina; sopra i 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina“.

Rimborso retroattivo, norma del 2020

Il decreto è retroattivo e vale per chi ha fatto l’investimento dopo il 4 novembre 2021 con tutte le spese tracciate.

Tutta la modulistica è stata pubblicate il 10 ottobre scorso ma la norma è in Gazzetta Ufficiale dal 14 agosto 2020. Questo il testo dell’articolo: “E’ istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l’anno 2020“.

Questo era “finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni“. Bene, ma sono passati oltre tre anni.

