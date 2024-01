Bolzano: avanti tutta con incentivi a auto, moto, bici e wallbox

Dal 2013, anno della legge provinciale ancora attiva, avanti tutta con il sostegno alla mobilità sostenibile ed elettrica nella Provincia di Bolzano. Dalla Provincia ci confermano che dal 1 gennaio è possibile presentare le domande per i contributi all’acquisto di auto (elettriche e ibride), moto, bici e stazioni di ricarica.

I contributi provinciali ai cittadini

A Bolzano non si limitano ad incentivare le auto, i contributi sono dedicati anche a moto, bici e stazioni di ricarica. Un appuntamento annuale che si ripete con tre bandi che scadono al 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre. Insomma si copre tutto l’anno e le domande di contributo possono essere spedite in qualsiasi momento e saranno inserite automaticamente nel bando corrente. Bisogna essere muniti di identità digitale per poter presentare la domanda nella piattaforma mycivis (qui il link).

I veicoli non possono avere un costo complessivo superiore a 50.000 euro, escluse l’ IVA, le spese relative all’immatricolazione della vettura e l’imposta provinciale di trascrizione. Attenzione gli incentivi provinciali sono cumulabili con quelli statali.

L’entità dei contributi

2.000 euro per l’acquisto di autoveicoli elettrici a batteria, a celle a combustibile H2 e a batteria con range extender con batterie di capacità di almeno 15 kWh e che non producano più di 70 g di emissioni di CO2 per km;

1.000 euro per ibridi plug-in, con uno sconto equivalente da parte del rivenditore se il prezzo non supera i 50.000 euro (IVA esclusa).

30% (fino a 1.000 euro) per motoveicoli elettrici.

30% (fino a 1.500 euro) per biciclette cargo elettriche con capacità di almeno 150 kg.

Contributi per l’acquisto di stazioni di ricarica

È concesso un contributo pari all’ottanta per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di 1.000 euro per ogni sistema di ricarica. Ai privati possono essere concessi contributi per un massimo di tre sistemi di ricarica.

Bollo, sconto dopo l’esenzione dei primi 5 anni

A Bolzano come nelle Regioni l’esenzione dal pagamento del bollo vale per i primi 5 anni. Dopo? Riduzione al 22,5%

Con la stessa intensità di aiuto vengono concessi contributi anche ad enti pubblici e associazioni che non svolgono attività imprenditoriale della Provincia di Bolzano e che vogliono investire sulla mobilità elettrica (dettagli al link). Gli incentivi, stessa intensità di aiuto come per i cittadini, sono destinati anche all’acquisto e messa in opera di stazioni di ricarica (dettagli al link).

E le imprese? Viene pubblicato nei primi mesi dell’anno un bando specifico dedicato alle aziende.

