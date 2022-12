Bollette luce, calo in arrivo: anche per la ricarica?

Buone notizie per le bollette della luce, mentre ci sarà ancora da attendere per il gas. È quanto prevede Davide Tabarelli, di Nomisma Energia. E le ricariche?

Bollette luce, inevitabile il ribasso per il mercato tutelato verso i 50 centesimi

I conti sono presto fatti. Secondo Tabarelli “la variazione stimata in base ai prezzi all’ingrosso dell’elettricità, scesi sulla pressione di quelli del gas, è dell’ordine del 25%. Circa 16 centesimi di euro in meno a kWh, che dovrebbe portare di nuovo le tariffe verso i 50 centesimi al kWh“. L’Arera renderà nota la variazione entro fine anno. Per quel che riguarda il gas, ha aggiunto Tabarelli, è atteso invece “un aumento delle bollette di dicembre del 20% a 1,48 euro al metro cubo“. Le buone notizie per le tariffe dell’elettricità per il mercato tutelato arrivano “anche grazie al metodo di calcolo che vede un adeguamento ogni tre mesi. E con l’ultimo fatto a fine settembre, quando i prezzi del gas erano al massimo, è inevitabile ora un ribasso“, ha spiegato il presidente di Nomisma Energia.

Il ribasso arriverà anche alla colonnina con l’anno nuovo?

Resta da capire ora che cosa succederà per le tariffe della ricarica. In genere gli operatori attendono le mosse del leader di mercato, che in questo caso è Enel X Way. L’ultima raffica di aumenti risale ai primi di ottobre, quando la società di Enel Group intervenne sulle su tre fasce di prezzi Pay per use. Lasciando immutati i costi degli abbonamenti. Le tariffe ora in vigore sono di 0,55 euro/kWh per le colonnine in AC, 0,89 per le DC fino a 150 kW e 0,99 per le HPC oltre 150 kW. È probabile che la questione venga esaminata dopo l’Epifania. Con un quadro generale più chiaro e anche dopo che l’Area avrà dato il suo riferimento per il mercato domestico. Tornando alle bollette, se il calo sarà quello previsto da Tabarelli, per una famiglia tipo che consuma 2.700 kWh all’anno, in ci sarà una riduzione di 430 euro. “Per i prossimi trimestri si attendono ulteriori riduzioni“, aggiunge, “sia per le recenti dinamiche dei prezzi del gas che per i probabili correttivi che il governo introdurrà in particolare per il tetto ai prezzi dell’elettricità da rinnovabili“.

Bollette luce giù, ma la stangata sarà sul gas

Tabarelli ha osservato inoltre che “la domanda da parte di famiglie e imprese è rallentata per una questione climatica“, viste le attuali temperature più miti rispetto alla media del periodo. E per i risparmi dei consumi fra novembre e dicembre, fra il 10 e il 15%”. Il calo della domanda c’è stato anche in Europa, ha spiegato Tabarelli. Rilevando però che “Olanda e Germania hanno accelerato nel fare altri rigassificatori. Noi invece andiamo a rilento su Piombino, nonostante il pronunciamento del Tar” che ha rigettato la richiesta di sospensione”. Assoutenti sottolinea invece che, se saranno confermate le previsioni di Nomisma, famiglie e imprese italiane andranno incontro ad una stangata sul gas senza precedenti. Con le tariffe che si impenneranno proprio in occasione dell’aumento dei consumi. “Le previsioni di Nomisma confermano ancora una volta come gli italiani, sul fronte dei prezzi dell’energia, siano in balia della tempesta. Mettendo in serio pericolo i bilanci familiari“. Meglio prepararsi per contenere i consumi, per esempio consultando il Decalogo sul Risparmio pubblicato dall’Enea.