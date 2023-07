BMW i5, via alla produzione e prime consegne previste nell’ultimo trimestre dell’anno. Il primo esemplare è uscito ìl 21 luglio dalla catena di montaggio.

BMW i5, un classico che diventa elettrico

L Serie 5 è da sempre, con la Serie 3, uno dei due pilastri delle vendite della Casa di Monaco. Eco perché, alla conferenza annuale BMW di marzo, il CEO Oliver Zipse aveva svelato in anteprima la versione elettrica i5 , definendo la gamma “un punto di forza unico“. Non stiamo parlando di una tranquilla berlina: la i5 arriverà in due varianti, l’eDrive40 e la versione ad alte prestazioni M60. La prima ha un’autonomia fino a 582 km, con un motore da 250 kW (340 CV) e accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi, con velocità massima di 193 km/h. La M60 ha un’autonomia fino a 516 km e sviluppa fino a 590 CV di potenza, con accelerazione da 0 a 100 in 3,7 secondi. Il nuovo modello dispone della tecnologia e del software più avanzati sviluppati in BMW, incluso il sistema operativo 8.5 di ultima generazione. Sistema che, tra le tante chicche, consente di giocare ai videogiochi durante la ricarica.

Prezzi da 74.400 euro, Monaco punta sulle EV performanti

I prezzi non sono proprio popolari: partono 74.400 euro per la eDrive 40 e da 100.200 euro per la M60. Puntare su auto sportive di gra prestazioni (e listini sostenuti) sembra dare ragione a BMW, che finora tra le Case tedesche è quella che regge meglio il confronto con Tesla. Nella prima metà dell’anno sono state consegnate 152.936 elettriche BMW (+101%, nello stesso periodo del 2022 erano state 75.891). Colpisce soprattutto il fatto che a questa accelerazione corrisponde la brusca frenata delle ibride plug. Un anno fa erano ancora queste ultime a prevalere, mentre nella prima metà del 2023 il rapporto si è invertito, con 92.532 PHEV (+33%). La Casa di Monaco sta facendo meglio di Mercedes, che nel semestre è arrivata a 102.600 immatricolazioni (+121%), superando il 10% del totale di auto vendute. E anche di Audi, che si è fermata a 75.600.