Bene VW, BMW e Mercedes, giù Porsche: 6 mesi ’23

Bene VW e Mercedes, giù Porsche: nella prima metà del 2023 risultati in chiaroscuro per alcuni dei marchi che simboleggiano il made in Germany.

Bene VW a 321 mila EV vendute, ma Tesla resta lontana…

Tesla resta imprendibile, con 888 mila auto vendute in sei mesi. Ma i costruttori tedeschi continuano ad allargare la gamma per cercare di colmare il gap. Il più attrezzato, con i suoi tanti marchi, è ovviamente il Gruppo Volkswagen, che ha registrato un +48% nelle consegne di EV rispetto all’anno precedente, a 321.600 unità. La quota sul totale delle consegne è salita al 7,4%, rispetto al 5,6% del primo semestre 2022. A livello di marche , la Volkswagen vale poco più della metà delle immatricolazioni di EV del gruppo, 164.800 unità. Seguita da Audi con 75.600, Skoda con 31.300, SEAT/CUPRA con 18.900, Porsche con 17.991 e Volkswagen Veicoli Commerciali con 12.300. Colpisce l’arretramento di Porsche (-5%), motivato con “carenze nella disponibilità di parti rispetto ad altre linee di modelli”. Quanto ai singoli modelli, resta in testa l’accoppiata Volkswagen ID.4/ID.5 con 101.200 unità. Seguono la ID.3 con 49.800, l’Audi Q4 con 48.000, la Škoda Enyaq iV con 31.300 e l’Audi Q8 con 19.500.

Su anche gli altri due marchi premium tedeschi

Molto buoni i dati BMW-Mini per la prima metà dell’anno: consegnate 152.936 elettriche (nello stesso periodo del 2022 erano state 75.891). Colpisce soprattutto il fatto che a questa accelerazione corrisponde la brusca frenata delle ibride plug. Un anno fa erano ancora queste ultime a prevalere, mentre nella prima metà del 2023 il rapporto si è invertito, con 152.936 EV (+101%) a 92.532 PHEV (+33%). .Dati incoraggianti sul fronte elettrico anche da Mercedes: la Casa della Stella ha più che raddoppiato le vendite nel secondo trimestre, a 56.300 auto vendute (+123%). Il risultato è dovuto principalmente alle immatricolazioni dell‘EQA (+73%), dell’EQB (+83%) e dell’EQE (+157%). In tutto nei primi 6 mesi dell’anno la Mercedes ha venduto oltre 100 mila EV, per la precisione 102.600 (+121%), superando il 10% del totale di auto vendute.