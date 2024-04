BMW accelera, VW e Mercedes rallentano: i risultati di di vendite di auto elettriche per i costruttori tedeschi nel primo trimestre 2024 dicono questo.

BMW accelera: vendite EV + 27,9% nel primo trimestre

A pochi giorni dall’annuncio di una frenata nelle vendite di Tesla (386 mila auto, -8%), anche i costruttori tedeschi annunciano il loro consuntivo. Un bilancio che evidentemente risente della cancellazione degli incentivi per l’elettrico in Germania. Solo BMW chiude i primi tre mesi dell’anno con un risultato positivo . Siamo a quota 82.700 EV (su un totale di 594.671), con un aumento del 27,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il Gruppo di Monaco prevede che sarà proprio la crescita delle consegne di auto a batterie a consentire di chiudere in positivo l’intero 2024. Mercedes Group, invece, rallenta. Le consegne di EV sono calate dell’8% a 47.500 unità (su un totale di 463 mila). Un calo legato alla progressiva uscita di scena della piccola Smart EQ (-30%). In positivo, invece, le consegne di ibride plug-in con la marca della Stella, salite del 6%. In tutto le auto con la spina rappresentano il 19% delle vendite Mercedes, con le elettriche al 10% e le plug-in al 9%.

VW Group fa -3% e paga la crisi di vendite in Europa

Segno meno anche per il colosso Volkswagen Group, con tutti i suoi marchi. Il calo è del 3%, a 136.400 EV consegnate, su un totale di auto vendute di 2.10 milioni. Il calo più consistente si è verificato proprio in Europa, anche a causa del citato stop agli incentivi in Germania: nel vecchio Continente le consegne sono diminuite del 24%. Un calo compensato in parte dall’ottimo andamento della Cina (+91%). Il Gruppo VW è comunque convinto di recuperare di qui a fine anno, annunciando di avere raccolto ordini per 160 mila veicoli elettrici, con un aumento del 154%. Nelle vendite del trimestre il primo posto resta appannaggio dell’accoppiata di Suv ID.4-ID.5, con 34.600 immatricolazioni. Mentre alla ID.3 non ha giovato il restyling operato l’anno scorso, fermandosi a 26.100. Visti i prezzi, si può dire che i due modelli di maggior successo del gruppo sono le Audi Q4 (22.800) e Q8 (9.600). Mentre il Pulmino VW, l’ID.Buzz, non va oltre i 6.900 pezzi.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico