BESS, ecco lo “storage” per condomìni e Pmi

Battery Energy Storage System (BESS) della società svedese Sparq è l’accumulo di taglia media progettato per condomìni, piccole imprese o comunità remote non collegate alla rete. Lo scopriamo assieme a Luigi Negri, Sales manager di Sparq Italia.

C’è un buco tra i normali accumulatori domestici da una decina di kWh e gli accumulatori utility scale al servizio dei grandi campi eolici o degli snodi di rete che arrivano anche oltre i 150 MWh. O meglio, c’era: oggi prova a colmarlo Sparq con i suoi BESS, con potenza che arriva fino a 1 MW. Si parte cioè da un modulo integrato che può servire un condominio, a un container con quattro moduli in parallelo da capace di supportare una piccola azienda o in insediamento remoto, un villaggio, scollegato dalla rete.

Sparq fa parte del Gruppo Cebon, fondato nel 1985 da tre neolaureati svedesi, inizialmente nelle piccole batterie per l’elettronica di consumo. In partnership con il produttore di celle batteria GP ha creato GPBM Nordic che produce batterie ricaricabili con diverse chimiche e diversi utilizzi.

Sparq è nata nel 2022 per finalizzare il progetto BESS con la realizzazione di due unità, ciascuna formata da 4 rack per un totale di 24 pacchi batteria. Sparq combina soluzioni di batterie, cablaggi, caricabatterie, BMS e altro ancora. La potenza totale che i rack sono in grado di fornire è di 253 kW ciascuno, per un totale di 1,012 MW. Per ovvie ragioni logistiche e di sicurezza, ogni sistema BESS è stato inserito in un container standard. Il primo esemplare è stato installato in un villaggio vietnamita remoto, alimentato esclusivamente da un impianto fotovoltaico.

Ma Sparq proponei i suoi BESS per impieghi diversificati, dall’ambito residenziale a quello automotive e industriale. Infatti, ci spiega Negri, «le dimensioni relativamente contenute di questo sistema lo rendono adattabile in vari contesti». In termini di chimica, i pacchi batteria utilizzano celle al litio ferro fosfato (LiFePO4) che garantisce elevata densità energetica, alta efficienza e ciclo di vita relativamente lungo rispetto ad altre tipologie di chimica. Si avvale di collaborazioni con i principali produttori cinesi di celle FLP (ferro-litio-fosfato) con i quali sta studiano anche dispositivi monofamiliari tipo powerwall. Potrebbero arrivare il prossimo anno, ci dice Negri.

Un singolo modulo può alimentare una famiglia per circa un mese, oppure, parlando di EV, consentire ricariche complete per un’autonomia pari a circa 5000 km. O anche alimentare ininterrottamente per un anno due lampadine da 60.

«Nell’attuale contesto di transizione energetica _ aggiunge Negri _, queste soluzioni possono realmente contribuire fortemente a creare una rete energetica parallela a quella esistente».

L’accumulo condominiale potrebbe diventare la norma per le nuove costruzioni. Saprq sta studiando una prima applicazione a Milano, in un condominio da 100 appartamenti e altrettanto box. Dalle prima stime un BESS dal costo di 60-80 mila euro potrebbe garantire la ricarica, quasi interamente da energia autoprodotta, per tutti i veicoli elettrici dei condòmini.

Gli utilizzi degli Energy Storage System (ESS) si stanno estendendo molto rapidamente alle aziende europee, grazie anche all’abbassamento del costo dei sistemi.

«Per un’azienda acquisire una certa indipendenza energetica porta senz’altro dei benefici, ma ne porta anche al di fuori delle singole realtà _ spiega Negri _. Contribuire al bilanciamento della rete e ridurre il fabbisogno innesca un circolo virtuoso che può ridurre la dipendenza dai combustibili fossili per la generazione di energia, il che si traduce anche in significativi risparmi finanziari futuri». «Il sistema BESS messo a punto da Sparq rappresenta la prima risposta tangibile che va verso questa direzione» conclude.

