Batterie da riciclare? Le smonta il robot Comau

Batterie da riciclare? A smontarle pensa il robot Comau, azienda torinese impegnata nel progetto europeo Flexible Battery Dismantling (Flex-BD), con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un’economia realmente circolare.

Batterie da riciclare? Tutto automatizzzato con Flex-BD

Flex-BD è un sistema robotizzato che automatizza l’iter completo di smontaggio delle batterie elettriche esauste. Mediante un processo flessibile, scalabile e standardizzabile. Una volta convalidata l’idea prototipale, Comau ne ha ampliato l’ambito di applicazione, andando ad includere il riutilizzo delle batterie nel settore auto. L’ha fatto in collaborando con altri partner all’interno della comunità di innovazione europea EIT Manufacturing. Per rendere anche economicamente sostenibile un passaggio cruciale nella vita delle batterie, il riciclo, su cui sono già in corso enormi investimenti. Sulla base dei volumi di produzione previsti in Europa, Comau stima che entro il 2030 nella UE ci potrebbe essere oltre 1 milione di batterie smaltite da riutilizzare. L’idea è di anticipare la domanda di mercato, con lo sviluppo di soluzioni avanzate di riciclo e riutilizzo. Il progetto consentirà anche alle aziende di ridurre gli sprechi e ottimizzare il riutilizzo delle materie prime.

Si evita il contatto con sostanza nocive per gli operatori

Flex-BD apporta un miglioramento significativo ai processi di smontaggio manuale, che spesso comportano attività ripetitive e gravose. Oltre al contatto con sostanze potenzialmente nocive. E nel processo di rigenerazione, la manipolazione completamente automatica delle batterie a bassa carica riduce al minimo i rischi operativi. Sia per gli addetti ai lavori che per le attrezzature di smontaggio. A differenza del processo di recupero e di riciclo dei materiali, in cui la batteria viene completamente scaricata e distrutta, la rigenerazione si effettua mantenendo una carica della batteria bassa, ma attiva. I pacchi batteria vengono introdotti singolarmente nell’apposita cella in cui un robot industriale Comau NJ ad alto carico esegue automaticamente la procedura. Cambiando i propri utensili in base all’applicazione richiesta.

Batterie da riciclare? Come si programma l’operazione

Flex-BD è stato progettato per lavorare con approccio di programmazione altamente flessibile. Basato su un uso ridotto di codici, tecnologie di percezione dell’ambiente all’avanguardia e capacità reattiva del robot. Mentre l’intero ciclo di smontaggio è definito tramite CAD. L’uso della programmazione a basso codice (Low Code) consente inoltre agli operatori di ridefinire il ciclo in modo rapido e semplice, senza dover riprogrammare il robot. Comau ha grande esperienza nei sistemi di produzione automatizzati per batterie, motori elettrici e unità motrici, competenze indispensabili per la produzione di massa. Allo stesso tempo l’azienda sta affrontando i molteplici aspetti tecnici e di sviluppo fondamentali nell’automazione della produzione di celle per batterie. Tra cui progettazione del processo e assemblaggio di celle ricaricabili, nonché uso di energia rinnovabile e strategie di riutilizzo delle batterie nel settore auto.