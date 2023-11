Batteria 93% per la VW ID.3 a 100 mila km. È quanto hanno rilevato gli esperti dell’ADAC, l’Automobile Club tedesco, testando il modello con 77kWh di capacità. L’esame verrà ripetuto a 160 mila km, quando scadrà la garanzia sulle batterie.

Batteria 93% per la VW e autonomia ridotta a 488 km

Si sa che il timore maggiore per chi acquista un’elettrica è la durata della batteria nel tempo. Un dato che non influisce solo sulla percorrenza che l’auto può garantire nel tempo. Ma anche sul valore dell’usato nel momento in cui si andrà a rivenderla. Nel caso della ID.3, il calo è stato del 7%, ovvero circa 37 km sui 525 iniziali che la Volkswagen dichiarava per la ID.3 al momento dell’acquisto. Bene o male? I tecnici ADAC, noti per essere piuttosto esigenti, danno un giudizio positivo, anche perché la loro esperienza di ricarica non è stata molto disciplinata. Contrariamente a quel che consiglia la Volkswagen, i tester hanno ricaricato quasi solo presso stazioni fast e superfast, frequentemente al 100%. La Casa suggerisce invece di utilizzare solitamente ricariche a bassa potenza in AC e di utilizzare le DC in corrente continua solo in occasione di viaggi lunghi. Restando in un intervallo compreso tra il 20 e l’80%.

Batteria 93% per la VW, il giudizio è comunque positivo

Per la precisione il test ADAC è iniziato il 7 maggio 2021. Su un modello in allestimento Pro S Tour, costato 48.550 euro. Il test sula batteria è stato effettuato con strumentazione Aviloo a 102.500 km, dando appunto capacità residua del 93%. Secondo le valutazioni degli ingegneri ADAC, la ID.3 “si è dimostrata all’altezza nell’uso quotidiano e in molti settori si è comportata straordinariamente bene. Tenuta di strada sicura, sedili comodi e discrete prestazioni di guida fanno sì che la ID.3 sia godibile anche anche su lunghe distanze. Guidarla divertente, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi...Anche con temperature esterne di meno 9, è stato possibile un tour di 400 km dalle Prealpi al ghiacciaio Rettenbach vicino a Sölden, fino a un’altitudine di quasi 2700m e ritorno. Tutto questo con una sola carica della batteria“.

Manutenzione quasi nulla e un solo difetto (albero di trasmissione)

Quanto alla manutenzione, l’esperienza è stata positiva. Un’auto con motore a combustione avrebbe richiesto almeno tre interventi (cambio dell’olio, ecc.) in 100.000 km. Per la ID.3, invece, è stato necessario solo un tagliando dopo due anni, indipendentemente dal chilometraggio. Buono anche il giudizio sulla velocità di ricarica, migliorata dopo un aggiornamento software: “La potenza massima è aumentata tra il 10 e il 30%, raggiungendo picchi di oltre 160 kW, che si riflettono anche nella curva di ricarica. Con un risparmio di tempo di circa due minuti per passaare dal 10 all’80% rispetto agli standard pre-aggiornamento“. Quanto all’affidabilità, si segnala un solo problema a 55.000 km, quando si è avvertito un rumore nella parte posteriore destra, attribuito a un albero di trasmissione difettoso. Il difetto è stato riparato in garanzia, ma si è di nuovo manifestato a 100 mila km.