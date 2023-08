Basta uno scontro e l’elettrica è da buttare? Falso

Basta uno scontro e l’auto elettrica è da rottamare? Falso, le statistiche smontano anche questo luogo comune su cui si continua a speculare sui social.

Basta uno scontro e…? È vero il contrario, numeri alla mano

A smontare l’ennesima leggenda metropolitana anti-elettrico ha pensato una delle testate automobilistiche americane più famose Road and Track (qui l’inchiesta). Interpellando assicuratori ed esperti del settore. Il reportage voleva anzitutto verificare se è vero che, avendo alcune parti sensibili come il pacco-batterie, la rottamazione post-sinistro fosse più frequente nelle EV. Ma i dati dimostrano il contrario, in particolare quelli raccolti in uno studio dell‘Highway Loss Data Institute (HLDI): “Tra tutti i sinistri verificatesi negli Stati Uniti, le auto a combustione hanno tre volte più probabilità di dover essere distrutte dopo un incidente rispetto ai veicoli elettrici”. Si parla del 18,4% delle collisioni, rispetto al 6,1% dei veicoli elettrici. I dati dello stesso istituto mostrano poi che i modelli elettrici in media costano solo il 2% in più per la riparazioni

Rottamazione più frequente tra le auto a benzina

Lo studio ha analizzato in particolare due modelli disponibili sia a benzina sia in elettrico, la Hyundai Kona e la Volvo XC40. Confermando che statisticamente sono le versioni a benzina ad avere “maggiori probabilità di essere rottamate dopo un incidente“. Ma c’è un problema più ampio che riguarda tutte le vetture, segnalato da Matt Moore di HLDI: “Il costo di riparazione dopo un urto di tutti i modello recenti è aumentato del 30% in tre anni“. Il colpevole non è la batteria delle auto elettriche, ma il fatto che tutte le vetture si stanno trasformando in oggetti sempre più “complessi e lussuosi“. I sensori e le altre tecnologie legate alla sicurezza sono molto costosi quando si tratta di ripararli. E la moda dei SUV non fa che aggravare il problema. L’inchiesta cita Ryan Mandell, responsabile dei dati dei sinistri di Mitchell, un fornitore di software per assicuratori, “Riportare un’auto allo stato in cui si trovava prima del sinistro non è mai stati così complicato e la situazione non potrà che peggiorare“. Ma non per colpa dell’elettrico.

