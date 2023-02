Il carrozziere è più caro con l’auto elettrica?

“Vorrei un parere su due articoli che ho letto nei giorni scorsi. Nel primo si lancia l’allarme: “La riparazione di un’auto elettrica è più costosa di una termica “. Facendo l’esempio di una riparazione del frontale di una Golf vs una ID.3. Non sono un meccanico e non ne so molto, ma nell’articolo dicono: “Quando la riparazione è strutturale, i tempi di smontaggio e rimontaggio sono maggiori sulle elettriche… Vi sono molti più elementi altamente tecnologici da rimontare correttamente“. E, se si va a leggere il dettaglio dei costi di riparazione ( 5.298 euro per la Golf , 7.732 per la ID.3 ), si scopre che la manodopera costa di più per la ID.3 solo di 70 euro . Ovvero 1.891 contro 1.961 euro, un’ora o poco più di lavoro. Il grosso della differenza quindi sono i materiali. Ma posso anche immaginare che da qui a 10 anni i componenti delle auto elettriche costeranno meno grazie alle economie di scala: sbaglio?“.

“Nel secondo invece sono riportate le interviste a Gianluigi Buosi e Antonio Danesin, dei gruppi autoriparatori e carrozzieri di Confartigianato Treviso. Il primo teme che con l’elettrico, oltre a esserci meno incidenti (quindi meno lavoro per i carrozzieri), gli interventi sulle auto elettriche saranno meno frequenti. Ma il loro costo aumenterà tra il 18 e il 30%. Inoltre c’è il rischio di non trovare personale specializzato. Nella seconda intervista si insiste nel dire che il costo della riparazione di un’elettrica aumenta fino al 50% rispetto a una termica. Senza parlare del costo della sostituzione della batteria. Un accenno anche al fatto che questo aumenta i premi assicurativi (mi sembra una novità). Di nuovo,i materiali sono più complessi (più leggeri, ma più costosi) e pieni di sensori, quindi più difficili da sostituire. E per questo serve appunto personale qualificato“. Mauro Zeggio

Il carrozziere è più caro? Un botto con la Tesla, per esempio…

Risposta. Questo delle riparazioni è un tema sul quale ci stiamo documentando e raccogliendo dati e testimonianze. E lo stesso stanno facendo le compagnie di assicurazione, che poi devono tramutare in costo delle polizze il risultato delle analisi. Al momento ci sembra di poter dire che: gli incidenti sono meno frequenti con le elettriche, perché la velocità con con cui vengono utilizzate è in media inferiore. Quando però capita, i costi di riparazione sono più alti, per i motivi riportati dall’Ansa. Già un anno e mezzo fa pubblicammo il risultato di un’indagine svolta da Matteo Valenza in un Tesla Bodyshop ufficiale di Brescia, Musesti. Già il titolo rendeva l’idea: “Un botto con la Tesla? Può costare… un botto“. Vi si spiegava per esempio che se una Tesla Model 3 o Y urta un paletto e riporta solo danni sul paraurti, questo dovrà essere completamente sostituito.

Spesso i pezzi vanno sostituiti, non puoi riparlarli

Perché questo? Perché la presenza di tantissimi sensori che rilevano informazioni ambientali rende spesso impossibile riparare danni esterni utilizzando lo stucco. Un urto sul paraurti potrebbe costare 300 euro o addirittura 700 euro in un Model Y. Alcuni dettagli del paraurti non possono neanche essere rimossi, perché potrebbero essere danneggiati. Tesla consiglia sempre di sostituire invece che riparare. E comunque è importante rivolgersi a carrozzerie ufficiali, dove il personale è formato per lavorare con componenti ad alto voltaggio. E anche questo può non solo far lievitare i prezzi, ma allungare i tempi di riparazione. Questa riguarda Tesla, ma ogni modello fa storia a sé, perché è costruito con tecniche diverse e andrà costruita una casistica per ciascuno.