Bando trattori elettrici e droni: scade il 31 maggio

Più tempo per farsi finanziare il trattore elettrico o i droni in virtù del Bando meccanizzazione agricola Pnrr. Gran parte delle Regioni, infatti, ha posticipato i termini fino al 31 maggio.

A disposizione 400 milioni per rendere più green l’agricoltura

Il Pnrr ha messo a disposizione ben 400 milioni per rendere meno inquinante l’agricoltura. Le risorse a disposizione sono finalizzate ad acquistare trattori elettrici, quelli a biometano e per tutti i veicoli e i dispositivi dell’agricoltura 4.0. A iniziare dai droni.

Le risorse del Pnrr sono generose: fino al 80% a fondo perduto. Vediamo più nel dettaglio. Si tratta di un contributo in conto capitale che equivale al 65 per cento della spesa dei costi di investimento ammissibili. Si sale al 80% di contributo per i giovani agricoltori. La spesa massima ammissibile varia a seconda dell’investimento dai 35 ai 70mila euro.

Nuova scadenza del bando 31 maggio 2024

E’ possibile acquistare un trattore elettrico? Secondo il produttore Andrea Del Morino si può fare (leggi qui). Inoltre è possibile investire in dispositivi che permettono, grazie alla tecnologia, risparmio idrico, razionalizzazione dell’uso della chimica e tutte le azioni per un’agricoltura sostenibile.

Ci sono stati alcuni problemi di natura tecnica nella gestione della misura e i termini sono slittati. La gran parte delle Regioni ha posticipato la presentazione delle domande al 31 maggio.

Ha già chiuso la Provincia di Trento. Li abbiamo contattati: “Qui non abbiamo avuto problemi e le domande sono state presentate”.

Vediamo le altre scadenze e mettiamo a disposizione il link a ciascun bando regionale. Ogni Regione ha le sue particolarità. l’Emilia-Romagna chiude un po’ prima: il 10 maggio (qui il bando).

I link ai bandi delle Regioni

–Abruzzo

–Bolzano

–Basilicata

–Campania

–Friuli Venezia Giulia

–Lazio

–Liguria

–Lombardia

–Marche

–Piemonte

Puglia

–Sardegna

–Sicilia

–Toscana

–Umbria

–Valle D’Aosta

–Veneto

