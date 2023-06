Autostrada dei Parchi senza ricariche fast: che fare?

Autostrada di Parchi (tra Lazio e Abruzzo) priva di colonnine ad alta potenza: che fare per ricarica re una Volvo C40? Lo chiede Marco, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Autostrada dei Parchi con solo colonnine AC: meglio uscire all’Aquila per rifornire?

“Sono un vostro fan, vi seguo da un paio d’anni, convertito lentamente all’elettrico nel giro di 5 anni. Prima con un’ibrida che mi ha convinto a fare il grande passo, poi con una full elettrica( Volvo C40). Ho affrontato con piacere qualche viaggio, ma ora mi ritrovo a dover andare al paese dei miei in Abruzzo con una poco agevole situazione. L’Autostrada dei Parchi non ha colonnine fast. Il motivo sta nel fatto che l’autostrada è a gestione privata e non sta in mano ad Autostrade. Nel mio tentativo di valutare la tratta Roma -Colledara ho scoperto che le uniche colonnine veloci lungo l’autostrada sono quelle di Tesla (che però sono aperte ai soli Tesliani), e nella città dell’Aquila. Quindi se io volessi arrivare al paese con del serbatoio sufficiente per spostarmi nelle località del luogo, devo fare una sosta forzata fuori autostrada. Dove ho potuto valutare solo la città di L’Aquila come degna meta per le fast, perché altrimenti dovrò per forza arrivare a Teramo, con il serbatoio agli sgoccioli“.

C’è un Supercharger Tesla, fosse almeno quello aperto a tutti…

“Mi sembra assurdo che una simile autostrada non abbia punti intermedi di ricarica negli autogrill. Come mi sembra assurda questa politica di Tesla che permette in simili location di ricaricare solo le proprie auto. È come se avessero una sorta di monopolio, scorretto pensando che chi ha Tesla può usufruire del parco colonnine altrui senza limiti. Concludo affermando che le località della mia famiglia nel teramano hanno un forte limite di copertura, che preclude una agevole ricarica. Pochi punti fast e poco estesi, cosa che pregiudica lo sviluppo in simile zone. Grazie per l’attenzione. Saluti“. Marco Polisini

Scelta sbagliata mettere solo colonnine da 22 kWh

Risposta. Al momento l’Autostrada dei Parchi è gestita dall’Anas, a cui il Governo Draghi ha affidato A24 e A25 dopo un contenzioso con il precedente gestore, il gruppo Toto. Non ci risulta che, per quel che riguarda la ricarica, la situazione sia migliorata: in effetti nelle stazioni di servizio ci sono colonnine in AC da 22 kW. Peraltro gratuite, come informava un comunicato, attive dalle 6 alle 22 e con una modalità particolare, “effettuata direttamente dall’operatore presente nell’area di servizio“. Rabboccare una Volvo C40 a queste potenze (le batterie sono da 69 o 82 kWh) richiede almeno un paio d’ore, una sosta un po’ troppo prolungata. Quindi uscire all’Aquila e ricaricare lì in una super-fast ci sembra al momento l’opzione più ragionevole, anche se è necessario lasciare l’autostrada. Autostrada che ha installato ricariche del tutto inadeguate per le esigenze reali degli automobilisti. Quanto a Tesla, alcuni Supercharger sono stati aperti alle auto di altre marche anche in Italia. Auspicabile farlo anche per questo in Abruzzo, dove fungerebbe quasi da (apprezzato) servizio pubblico. Solo una domanda finale: sicuro di non farcela con un “pieno” da Roma al teramano?