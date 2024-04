Autopilot Tesla salvavita, finalmente un po’ di gloria

Autopilot Tesla salvavita: dopo tante polemiche (e incidenti controversi), una storia a lieta fine ha fatto il giro del mondo. Con un uomo che, colpito da un grave malore, raggiunge l’ospedale impostando la meta sul pilota automatico.

Autopilot Tesla salvavita, fa da ambulanza al proprietario

Mancano poco meno di 4 mesi al giorno in cui Elon Musk presenterà il primo Robotaxi Tesla, veicolo senza pedali né volante, a guida completamente autonoma. Ma intanto anche le auto già in circolazione possono dare buona prova di sé su questo fronte. Ha fatto il giro del mondo la storia di Max Paul Franklin, un produttore televisivo americano che, nella notte tra l’1 e 2 aprile, si è sentito male mentre si trovava solo in casa. Principio di infarto e basso livello di glucosio nel sangue a causa del mancato funzionamento della pompa dell’insulina. Senza perdersi d’animo, l’uomo è riuscito a salire sulla sua Model Y e a impostare l’Autopilot con destinazione il Pronto Soccorso. Tutto bene quel che finisce bene: lo stesso Max Paul, un po’ sovrappeso, ha postato su X le foto della vicenda. Subito ritwittato da un Elon Musk felice che finalmente il pilota automatico Tesla abbia fatto notizia non per un incidente o una denuncia, ma per una storia a lieto fine.

Un viaggio di quasi 21 km senza toccare volante e pedali: “Grazie, Elon Musk”

“Sono contento che il Tesla FSD (Full Self Driving) fosse lì per aiutarti e che tu ti senta bene!“, ha scritto Musk sul proprio profilo. Dal canto suo Max Paul ha ricostruito l’intera vicenda: “Senza alcun intervento, l’auto ha abilmente percorso il viaggio 13 miglia (quasi 21 km) da casa mia al pronto soccorso… Come proprietario di veicoli di lusso, tra cui Porsche, Mercedes, BMW, Acura e Cadillac, posso inequivocabilmente dichiarare Tesla l’apice dell’innovazione auto di oggi. Le sue capacità salvavita nei momenti critici ne sottolineano la superiorità. Il salto dai veicoli tradizionali alla funzionalità Full Self-Driving è come passare da un telefono di base a uno smartphone. Come residente di una casa a energia solare, il costo per le ultime 7.000 miglia è stato minimo, ho risparmiato quasi1.000 dollari. Estendo la mia gratitudine a Elon Musk per la sua folle leadership irregolare nel far progredire la tecnologia che è più di un semplice trasporto…Grazie, Tesla, e grazie al team del Charles George Medical Center!“.

