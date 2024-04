Tesla Robotaxi, Ford, Canoo: settimana flash

Tesla Robotaxi, a guida solo autonoma, in arrivo – Ford rallenta sull’elettrico e vira sull’ibrido – L’incredibile storia del n.1 di Canoo / Settimana in 3 flash.

Tesla Robotaxi in arrivo, senza voltante e pedali: reveal l’8 agosto

Ancora una volta Elon Musk ha spiazzato tutti: ci si aspettava un annuncio su una prossima presentazione della piccola Tesla, la Model 2 da 30 mila euro. E invece il boss di Tesla ha annunciato su Twitter che l’8 agosto presenterà il Robotaxi, un veicolo per la guida autonoma privo di pedali e volante.

Non si tratta di un adattamento dei modelli attualmente in circolazione, ma di un veicolo completamente nuovo, di cui era circolato anche un bozzetto (foto in alto). Musk è un sostenitore della guida autonoma ed è convinto che il numero degli incidenti si ridurrebbe drasticamente sottraendo agli esseri umani il controllo dei veicoli.

Già nel 2016 aveva assicurato che tutte le Tesla erano progettate in modo da poter diventare auto a guida completamente autonoma grazie a un aggiornamento software. Progetto poi rallentato a seguito di alcuni gravi incidenti in cui l’azienda era stata messa sotto accusa.

Tesla Robotaxi e… Ford vira sull’ibrido

La Ford rallenta sull’elettrico. Dopo le perdite record della divisione EV nel 2023, la Casa americana annuncia che ritarderà la produzione di un nuovo Suv a batterie. Per concentrarsi su una gamma di veicoli ibridi da lanciare in Nord America entro il 2030.

La produzione del Suv a tre file, programmata in una fabbrica canadese, slitta dal 2025 al 2027. Per quell’epoca la Ford ritiene che il mercato dell’elettrico sarà più maturo, grazie ai progressi nella tecnologia delle batterie, che consentiranno di offrire prodotti di maggior durata e valore. “Siamo stati il marchio di veicoli elettrici n. 2 negli Stati Uniti negli ultimi due anni, ci impegniamo a espandere questo business rendendolo redditizio. Utilizzando saggiamente gli investimenti e portando sul mercato i giusti veicoli a benzina, ibridi e solo elettrici al momento giusto“, ha spiegato il CEO Jim Farley.

“I nostri veicoli EV di prossima generazione saranno rivoluzionari, con esperienze digitali in costante miglioramento e una moltitudine di potenziali servizi“.

Piccoli Musk crescono (male): le spese pazze del n.1 di Canoo

Ci sono molti emuli di Elon Musk nel mondo dell’elettrico, ma tra questi qualcuno esagera nel pensare di conquistare il pianeta, senza disporre di senso della misura. Uno è sicuramente Tony Aquila, n.1 (e azionista col 14%) della società americana Canoo, che produce una monovolume a batterie. Nel 2023 i viaggi di Aquila, tra voli privati e aerei di linea in prima classe, sono costati a Canoo 1,7 milioni di dollari.

Il fatto è che nello stesso anni i ricavi complessivi dell’azienda sono stati di 886 mila dollari, meno della metà, mentre le perdite assommano a 302 milioni di dollari.

Canoo è un’azienda che continua a investire in una gamma di prodotti senza essere ancora riuscita a venderne in numeri significativi. Ma il suo CEO si comporta come se fosse alla guida di Tesla. Cosa che, essendo il titolo quotato in Borsa, ha indotto un investitore, Scooter Doll, a incaricare un noto studio legale di citare in giudizio mr. Aquila per le sue spese pazze.

