Autonomia vera della C3: 320 o 250 km?

Autonomia vera della C3: il dato ufficiale dice 320 km, ma il venditore Citroen a Fabrizio, un lettore, ha parlato di 250, molto meno. Chi ha ragione? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Autonomia vera della C3: “A chi devo credere, al dato ufficiale o al venditore?”

“S ono un vostro appassionato lettore. Sto valutando l’acquisto della nuova e-C3, soprattutto se verranno confermati (speriamo a breve) i nuovi ecoincentivi. Mi sono recato ad un concessionario Citroen per chiedere info generali.

E, quando il venditore arriva al tema autonomia di percorrenza, mi dice che il dato WLTP di 320 km è troppo ottimistico.

Secondo lui siamo a 250 km in ciclo misto. E addirittura 150/170 km in autostrada, considerando le situazioni più critiche (condizionatore/ riscaldamento accesi, macchina a pieno carico e periodo invernale). Secondo voi sono dati verosimili o troppo penalizzanti? Grazie „ . Fabrizio Serafini

Vediamo la percorrenza reale nelle diverse situazioni…

Risposta. La C3 è stata presentata dalla Citroen stessa come un’auto da città, con una batteria (42 kWh) e una percorrenza studiate proprio per chi non fa abitualmente viaggi lunghi. Ergo: l’autonomia di 320 km rappresenta un dato attendibile, forse persino sottostimato, se si fa solo questo tipo di utilizzo. Mentre non lo è se si affrontano viaggi lunghi a velocità autostradali, tanto più se le temperature sono rigide, penalizzando ulteriormente i consumi. La C3 è stata presentata dalla Citroen stessa comecon una batteria () e una percorrenza studiate proprio per chi non fa abitualmente viaggi lunghi. Ergo: l’autonomia dirappresenta unforse persino sottostimato, se si fa solo questo tipo di utilizzo. Mentre non lo è se si affrontanotanto più se le temperature sono rigide,penalizzando ulteriormente i consumi.

EV Database, un sito specializzato nel rilevare ‘autonomia delle auto elettriche, sintetizza i dati relativi alla C3 nella tabella che riproduciamo qui sopra. Si va da un massimo di 400 km, procedendo piano in città con temperature primaverili, a un minimo di 185 km viaggiando in autostrada col freddo. Con un valore medio reale che EV Database calcola in 305 km in primavera e 220 km in inverno.

I costruttori, invece, devono rifarsi ai test di omologazione WLTP, che prevedono rilevazioni in condizioni piuttosto favorevoli, prevalentemente ad andatura da città.

LEGGI ANCHE – LEGGI ANCHE – C oi nuovi incentivi rata da 49 euro per la C3, senza maxi-rata

ELECTRIC COACH – È davvero necessario fare la muffa alla colonnina? Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano