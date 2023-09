Autonomia Nuova Scenic 620 km: la Renault ha svelato immagini e dati dell’iconico modello del 1996. Con una percorrenza di tutto rispetto.

Autonomia Nuova Scenic 620 km, con maxi-batteria 87 kWh

Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, la Casa francese porta la nuova versione della nuova Scenic (solo elettrica) al Salone dell’auto di Monaco. Neanche questa sarà un modello economica a giudicare dalle caratteristiche tecniche. La Renault spiega che l’auto nasce sfruttando i vantaggi della piattaforma elettric CMF-EV sviluppata dall’Alleanza con Nissan. Con “un design audace, un ingombro ridotto per la categoria e un’abitabilità record per i passeggeri“. E una grande batteria, con capacità fino a 87 kWh, che garantisce appunto “oltre 620 km” di percorrenza con una carica. La potenza del motore è di 160 kW (pari a 220 Cv). Siamo quindi in una fascia di mercato superiore rispetto alla Megane, la cui batteria non supera i 60 kWh con un’autonomia sui 450 km. E con prezzi tra i 40 e i 45 mila euro: qui siamo sopra quota 50 mila. La Nuovo Scénic sarà il primo veicolo elettrico della gamma Renault ad essere proposto nell’allestimento “cattivo” Esprit Alpine, in arrivo già il prossimo anno.

Tutto prodotto in Francia, come impone Macron

Ma non è solo su autonomia e prestazioni che punta la Renault, promettendo “un’abitabilità interna di riferimento, grazie al pavimento posteriore piatto e al passo di 2,78 metri”. Con “spazio in abbondanza per i passeggeri, grazie ad un raggio alle ginocchia di 278 mm per i sedili posteriori. Volume del bagagliaio: 545 litri”. Assecondando le richieste del governo di Parigi, la nuova Scenic è un concentrato di made in France, accantonando le delocalizzazioni. È assemblato presso lo stabilimento di Douai, nel Centro ElectriCity. E anche il suo motore elettrico è prodotto in Francia, nella Megafactory di Cléon. “Il veicolo è composto fino al 24% da materiali riciclati ed è recuperabile nelle filiere di riciclo industriale, in conformità con la Direttiva 2005/64/CE, per il 90% della sua massa. Batteria inclusa“. Giusto per prevenire la solita domanda: “…ma poi la batteria dove la buttate?“.