Ecco la nuova Scenic elettrica

Ecco la Scenic elettrica: dopo Megane e la R5 in arrivo, la Renault rispolvera un altro nome dalla sua storia. È un altro cross-over, in arrivo nel 2024.

Ecco la nuova Scenic: reveal a Monaco in settembre

Dopo l’anteprima al summit ChangeNOW di Parigi, con la concept-car Scenic Vision, la Renault ha messo in rete un’immagine della versione definitiva del modello. Siamo ancora nel cosiddetto segmento C (quello della Golf, per intenderci), in cui la Casa francese è già presente con la Megane E-Tech, premiata da un discreto successo.La Scenic E-Tech Electric svela ora la sua silhouette finale, celata da un camouflage appositamente progettato. E la Renault fa sapere che una flotta di veicoli pre-serie circolerà per le strade europee già da quest’estate, guidate dagli ingegneri Renault. I prototipi sono prodotti nel Centro ElectriCity di Douai, lo stesso che produce i 60 vehicle-check della R5 che stanno per iniziare le prove finali di affinamento. La Renault Scenic E-Tech Electric sarà presentato in anteprima mondiale al Salone IAA 2023, il 4 settembre a Monaco, nel corso di una conferenza stampa.

L’originale del 1996 fu un grande successo

Lanciata nel 1996 e premiata già l’anno successivo con il titolo di Auto dell’anno, la prima Scenic è stata a suo tempo un’auto rivoluzionaria. Capace di inventare di fatto un nuovo mercato, quello delle monovolume dal prezzo accessibile alle famiglie media europee. L’ultima generazione, la Scenic IV, è stata presentata al Salone di Ginevra del 2016, assieme alla versione Grand Scenic, a 7 posti. Non è chiaro, ora, perché la Renault produca un secondo veicolo elettrico a ruote alte nello stesso segmento di mercato della Megane. Ne sapremo di più tra una cinquantina di giorni, quando Luca De Meo guiderà la presentazione a Monaco.