Autonomia Megane fino a 480 km

Autonomia Megane, si sale fino a 480 km. Secondo i media francesi è in arrivo un miglioramento della percorrenza sia con batteria 40 kWh sia 60 kWh.

Autonomia Megane: 20 km in più anche per la versione con batteria 40 kWh

Le auto elettriche sono un work in progress che anno dopo anno migliorano sotto tutti gli aspetti. Uno dei più attenzionati è sicuramente l’autonomia, un aspetto su cui si lavora sia migliorando l’efficienza delle batterie (a parità di peso, ingombro e prezzo). Ma anche l‘aerodinamica è un fronte da cui si stanno ottenendo ottimi risultati. Ora è la volta della Renault Megane a migliorare la percorrenza, arrivando a 480 km nella versione Iconic, con batteria da 60 kWh. Lo rivela la testata transalpina Automobile Propre, specificando che i prezzi (almeno in Francia) non cambieranno. E quindi in Italia dovrebbero rientrare negli incentivi, anche nella nuova più generosa formulazione in arrivo. Si parte quindi dalla versione base, con una piccola batteria da 40 kWh, che sale da 300 a 320 km, grazie al miglioramento appunto dell’aerodinamica. Ora questa versione è a listino da 36.950 euro meno incentivi. Con miglioramento non solo dell’autonomia, ma anche l’introduzione delll’alert di attenzione conducente, l’assistenza al parcheggio posteriore, gli abbaglianti automatici e l’alert di abbandono corsia.

Nessun aumento di prezzo, anzi…

L’allestimento con la batteria più estesa diventa la Evolution, che arriva fino a 480 km con motore da 130 CV di potenza e batteria da 60 kWh. Un bilanciamento studiato per chi vuole disporre di una buona percorrenza anche a costo di qualche sacrificio sulle prestazioni. Guadagnando 20 km di autonomia rispetto alla versione attuale con range più esteso. Chi desidera un motore più potente e performante (ma anche più pesante) deve accontentarsi di un range un po’ meno esteso, sui 460 km assicurati dalla Techno e dalla Iconic. Anche qui c’è comunque un miglioramento rispetto alle versioni attualmente in commercio. Il riferimento in questa categoria resta sempre Tesla, che ha via via migliorato l’autonomia di Model 3 fino agli attuali 491 km (versione SR, la meno costosa). Ma anche su questo fronte la Megane avrebbe nuove carte da giocare: in Francia il prezzo della Megane Evolution verrà tagliato di mille euro, a 38 mila. Vediamo che cosa succederà in Italia, dove in genere le auto sono comunque più costose.