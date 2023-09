Autonomia in calo nella Kona, che fare?

Autonomia in calo nella Kona, da 420 a 375 km con l’80% di batteria: che cosa fare? Chiedere la sostituzione della batteria in garanzia, domanda Paolo? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“I nnanzitutto grazie per le preziose informazioni che fornite. Vi chiedo un suggerimento o, meglio, un consiglio. Ho acquistato una Hyundai Kona EV 64 kw a km zero ( ne aveva 80) nel dicembre del 2020 (auto immatricolata ad 08/20). E mi sono sempre trovato bene in tutto, autonomia ecc.. Dal maggio di quest’anno ho problemi nelle ricariche, cioè quando ricarico all’80% l’autonomia è scesa dai 420 km iniziali a circa 375 di oggi. Ho già appuntamento per metà ottobre in Hyundai, credete che ci siano le condizioni per chiedere la sostituzione delle batterie in garanzia? Premetto che sono stato sempre attento nelle cariche, tenendo sotto il range previsto. Ho effettuato finora circa 30mila km. Grazie per l’ attenzione che vorrete prestare “ . Paolo Ilari da Genova

Bisogna certificare lo stato di salute delle celle

Risposta. La prima cosa da fare è chiedere alla Hyundai di certificare lo stato di salute della batteria. Per capire se c'è un calo effettivo di capacità (e quindi di autonomia reale) o se invece è il dato che appare sul cruscotto ad essere poco attendibile. Non a caso c'è chi lo chiama indovinometro, proprio perché proietta un'autonomia presunta da una serie di dati (recenti) che elabora in tempo reale. E molti lettori non lo guardano neppure più, basandosi solo sull'indicatore della percentuale residua di batteria. Tra l'altro le Hyundai dimostrano di solito una notevole tenuta nella capacità delle celle. Abbiamo addirittura pubblicato casi di Kona con batteria al 100% dopo 55 mila km. Quanto alla garanzia, un degrado come quello segnalato (di poco superiore al 10%) non sarebbe sufficiente per far scattare il diritto alla sostituzione. Ma ripetiamo che non è su questo dato che ci si può basare: va fatto un check in officina.